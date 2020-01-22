Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський пояснив, чому вважає свою зарплату в розмірі більше мільйона гривень справедливою
Раніше увагу громадськості привернула небувала сума, яку нібито заробив за грудень гендиректор державної «Укрпошти». Так, у мережі повідомлялося, що за місяць він отримав майже два мільйони гривень. Однак, Смілянський поспішив розвіяти всі домисли і повідомив, що за останній місяць 2019 року він заробив «всього» 1 мільйон 24 тисячі гривень. При цьому він підкреслив, що мова йде про суму «з усіма преміями, відпускними, надбавками і іншим».
Голова «Укрпошти» вважає таку суму цілком справедливою, адже працювати йому, за його словами, доводиться до 20 годин на добу.
«Мій робочий день становить 18-20 годин на добу. Сьогодні я закінчив о 4 ранку, і вже о 8 був на роботі. Тому, якщо поділити на два, то вже не мільйон, а 500 тисяч. Відніміть 45% податків, буде ще менше», - розповів Смілянський.
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Він зазначив, що вважає недоречними питання про розмір своєї зарплати, адже «Укрпошта» «знищувалася» 20 років, а тепер йому доводиться все відновлювати.
«Дивіться, якщо знищувати компанію 20 років, а потім запитати у мене, щоб я змінив все за рік, то так не може бути. Тільки на послугах з доставки пенсії, ми втратили 1 млрд гривень. По-друге, середня заробітна плата рядового персоналу за три роки, які я працюю, змінилася вдвічі. Коли я прийшов - це десь було 3000, зараз це 6000 гривень», - пояснив глава державної компанії.
Він також поскаржився на те, що йому до цих пір доводиться виплачувати кредит на вищу освіту в США. Судячи з заяви Смілянського, на це йде значна частина його зарплати.
«Всі бачать зарплату, але ніхто не бачить три вищих освіти, що я 14 років працюю, що я взяв кредит, який ще виплачую на три своїх освіти в США», - заявив гендиректор «Укрпошти».
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