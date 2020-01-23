Зеленський вперше зробив заяву про зустріч з Путіним в Ізраїлі: «Обговоримо…»
Український президент на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відповів журналістам на питання, що цікавить багатьох українців.
Так, Зеленський не став виключати, що 23 січня під час свого візиту до Ізраїлю він може зустрітися з Путіним.
Зеленський підкреслив, що на цю поїздку у нього заплановано багато вже підтверджених зустрічей. Однак, зустріч з Путіним не знаходиться в їх числі.
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«Про вірогідність цієї зустрічі — може бути, тому що є питання по обміну наших полонених, і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість — обговоримо це», - заявив президент.
Гончарук влаштував неабиякий переполох у Давосі
Олексій Гончарук порушив формат форуму в Давосі, влаштувавши закритий вечеря в Українському домі.
Гончарук, який вирішив змінити формат спілкування з присутніми в Українському домі. Як стало відомо, прем'єр прийшов зі своєю охороною і сформував «правильну» українську делегацію, змусивши інших покинути приміщення. З рештою Гончарук провів закритий вечерю.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив український журналіст і блогер Макс Назаров, поділившись відповідними кадрами. Він підкреслив, що в Давосі всі панелі носять відкритий характер і не передбачають ніяких закритих вечерь.
Нацбанк різко змінив курс валют, долар готує новий удар
Курс валют в Україні 23 січня здивує всіх, оскільки долар і євро почнуть масовий наступ на гривню.
Так, за 100 доларів українцям потрібно буде віддати 2433,10 гривень (+7,24 гривні).
Схожа ситуація спостерігатиметься і з курсом євро. За 100 банкнот потрібно буде викласти 2698,43 гривні (+1,51 гривня).
Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.
Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.
Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.