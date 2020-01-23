У п'ятницю, 24 січня Україна опиниться між могутнім північним циклоном та не менш масштабним антициклоном, який охоплює практично всю континентальну Європу

Про те, як це позначиться на погоду у нас в країні, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

«Європейські тенденції в нас, природно, сильніші, тому й істотних опадів завтра не передбачається», - зазначила вона.

Тільки шматочок теплого фронту (на карті червоний хвостик) пройдеться по північним областям України, приносячи невеликі опади.

Таким чином, у п'ятницю, 24 січня у більшості наших областей переважатиме суха погода. Лише в Житомирській, Київській затягне хмарами, а на Чернігівщині, Сумської та Харківської ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

Вітер поступово заспокоїться, з сильного перейде в помірний.

Температура повітря найближчої ночі 0-5 морозу, на сході та в горах місцями до -7 градусів, завтра вдень в Україні 0-5 градусів тепла.

У Києві 24-го січня очікується хмарна погода, але без опадів. Вітер західний, 5-12 м/с, поривчастий, але вже слабше, ніж сьогодні. Вночі близько нуля, вдень + 1 + 3 градуси.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, довгострокові прогнози якого не раз опинялися правдивими, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

Експерт пронозирует, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємний погодний сюрприз: весна прийде з морозами і засухами до кінця сезону.

Синоптик прогнозує, що до кінця березня українців чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що почнеться посуха.

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