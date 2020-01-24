Погода в Україні 24 січня різко зміниться, зима буде продовжувати масштабний наступ
Про це повідомляє Politeka із посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у східних та частини північних областей очікується сніг й до 0-3 тепла вдень. Уночі буде значно холодніше – від -7 до -2 морозу.
На решті частини України очікується хмарність без опадів. Денні «плюси» (1-7 градусів) вночі будуть змінюватися різкими холодами (аж до -13 у гірських районах і до -7 на решті території).
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У Києві та області очікується похолодання до 0-3 градусів вище нуля вдень, і до -4 морозу вночі. Очікується сніг і гололедится.
Як повідомлялося раніше, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам.
Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.
Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальної циркуляції повітря.
"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.
Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.
А ще писала Politeka, що погана погода розірве Україну на шматки.
Також Politeka повідомляла, погода готує мерзенний сюрприз, новорічний настрій скасовується.