Україна не потрібна Заходу, і вона дорого поплатилася, вірячи в зворотне

Таку скандальну заяву в ефірі російського пропагандистського каналу зробив 82-річний російський режисер Андрій Кончаловський, передає Politeka.

За його словами, він співчуває людям, які помилилися. Те, що нині відбувається в Україні, Кончаловський, який у свій час захоплено підтримував анексію Криму, назвав «трагедією величезної кількості людей», яких нібито обдурили.

«Вона почалася з величезної омани, яку було вкладено у велику кількість чудових українських голів, що треба йти на Захід. Це дуже смішно, наївно. У мене, крім співчуття і жалю через таку глибоку оману, нічого немає», – видав росіянин.

Але на цьому потік свідомості в бік України у режисера не вичерпався. Він вибухнув черговою цинічною заявою:

«Вони мають в масі своїй зрозуміти, що Заходу Україна не потрібна в тому вигляді, в якому вона хоче бути, і це покотиться назад. І коли прийде протверезіння... Ну зрозуміло, ми ж не можемо роз'їхатися на різні вулиці, ми живемо в загальній квартирі, у нас спільна культура. Звичайно, Україна - не Росія. Але Україна – не Польща і не Словаччина, і не Румунія. Україна - це Малоросія», – видав Кончаловський.

Раніше Кончаловський стверджував, що нинішній конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут ні при чому. Більш того, він упевнений, що рано чи пізно дві держави заживуть у мирі.

«Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні, - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії й України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?» – заявив він в одному з давніх інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

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