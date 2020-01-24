Україна не потрібна Заходу, і вона дорого поплатилася, вірячи в зворотне
Таку скандальну заяву в ефірі російського пропагандистського каналу зробив 82-річний російський режисер Андрій Кончаловський, передає Politeka.
За його словами, він співчуває людям, які помилилися. Те, що нині відбувається в Україні, Кончаловський, який у свій час захоплено підтримував анексію Криму, назвав «трагедією величезної кількості людей», яких нібито обдурили.
«Вона почалася з величезної омани, яку було вкладено у велику кількість чудових українських голів, що треба йти на Захід. Це дуже смішно, наївно. У мене, крім співчуття і жалю через таку глибоку оману, нічого немає», – видав росіянин.
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Але на цьому потік свідомості в бік України у режисера не вичерпався. Він вибухнув черговою цинічною заявою:
«Вони мають в масі своїй зрозуміти, що Заходу Україна не потрібна в тому вигляді, в якому вона хоче бути, і це покотиться назад. І коли прийде протверезіння... Ну зрозуміло, ми ж не можемо роз'їхатися на різні вулиці, ми живемо в загальній квартирі, у нас спільна культура. Звичайно, Україна - не Росія. Але Україна – не Польща і не Словаччина, і не Румунія. Україна - це Малоросія», – видав Кончаловський.
Раніше Кончаловський стверджував, що нинішній конфлікт між Україною і Росією має глобальний підтекст, а Путін тут ні при чому. Більш того, він упевнений, що рано чи пізно дві держави заживуть у мирі.
«Мені здається, те, що сьогодні відбувається в Україні, - це війна в одній родині, яка обов'язково закінчиться миром. У Росії й України все одно одна доля. Інше питання, коли Захід схаменеться? Коли перестане робити Росію ворогом України?» – заявив він в одному з давніх інтерв'ю.
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