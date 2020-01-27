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Ракетні удари обрушилися на посольство США в Іраку, є постраждалі: подробиці атаки

Посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ударів з боку реактивної "Катюші" у неділю, 26 січня.



За попередньою інформацією, в результаті атаки постраждали як мінімум три людини.

За інформацією іракського телеканалу Alsumaria News, п'ять ракет "Катюші" впали в "зеленій зоні" Багдада, одна з яких потрапила в посольство.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді підтвердив факт ракетного обстрілу і виступив з його засудженням. Поки ніхто не взяв відповідальність за удар. Сили безпеки Іраку, за словами Махді, розслідують обставини нападу на американське посольство.

Держдепартамент Сполучених Штатів вже закликав владу Іраку "виконувати свої зобов'язання щодо захисту дипломатичних об'єктів".

Долар і євро підуть на дно, гривня підготувала вирішальну атаку: свіжий курс від НБУ

Курс валют в Україні у понеділок, 27 січня, може здивувати новим настанням гривні.

Про це йдеться у свіжому курсі валют від Національного банку України.

Так, за долар США в понеділок доведеться віддати 24,33 гривень.

За євро за офіційним курсом вам доведеться заплатити 26,84 гривень.

Таким чином позиції гривні значно посиляться у порівнянні з курсом на п'ятницю, коли за долар пропонували 24,52 гривні, а за євро - 27.19.

Зеленський повідомив про трагедію: "Страшна втрата близької людини"

26 січня на сході України загинули двоє бійців ООС.

На трагедію миттєво відреагував президент Володимир Зеленський.

«…загинули одразу два наших хлопця. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з великими зусиллями треба намагатися її завершити».

В повідомленні від імені гаранта зазначається, що в цьому році вже одинадцять українських військових загинули в боях:

«Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам'ять».

Спливла правда, як Трамп шантажував Україну: подробиці гучного скандалу

Джон Болтон, колишній радник президента США Дональда Трампа, підтвердив, що американський лідер дійсно заморозив військову допомогу Україні з метою отримати бажане

Болтон описав ситуацію в неопубліковані мемуари, передає газета The New York Times. За його інформацією, Трамп затягнув з військовою допомогою для України у розмірі 391 млн доларів з тим, щоб змусити тодішній уряд почати розслідування у відношення сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Також Болтон у своїх спогадах стверджує, що разом з держсекретарем Майком Помпео, а також главою Міноборони Марком Есперо намагався переконати Трампа розблокувати допомогу, але той був непохитний.

"Президент Трамп в серпні сказав своєму раднику з питань національної безпеки, що він має намір надалі заморожувати 391 млн доларів військової допомоги Україні, поки офіційний Київ не допоможе з розслідуванням проти демократів, включаючи Байдена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Також Politeka писала, що Трамп наказав заморозити допомогу Україні: спливли деталі.