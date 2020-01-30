Відзначати День янгола прийнято вже дуже давно

Ім'я Антон оповите безліччю таємниць і секретів, які всесвіт ретельно приховує від очей звичайних людей. В історії згадується дуже багато легендарних носіїв цього імені. Це, як правило, дуже талановиті люди, для яких важлива перемога будь-якою ціною.

День Антона зустрічається 30 січня. У 2020 році друзі та близькі традиційно будуть вітати винуватця торжества, використовуючи прикольні листівки, гарні вірші, приємну прозу. Але що дійсно означає це ім'я, який характер властивий цим людям, які імена ідеально сумісні, а які краще обходити стороною, розглянемо далі.

Що означає ім'я Антон

Ім'я «Антон» бере початок від римського «Антоній», але, якщо копнути ще глибше, можна знайти коріння в давньогрецькій мові, «Антао». Це ім'я означає «змагатися» і «вступати в бій», а також «квітка». Інші форми імені: Антоній, Тоха, Тоша, Антоха, Антонка, Антоша, Тоша, Антося, Тося, Антоня, Антя.

Який характер у Антона

Зростає Антон досить чарівним, доброзичливим і симпатичним хлопчиком. Він користується увагою і любов'ю у оточуючих. Як правило, Антон чемний в сім'ї і з повагою ставиться до своїх батьків.

Коли Антон виростає, він стає привабливим чоловіком, стриманим і працьовитим, який більше любить справу, ніж слова. Головним для Антона є перемога, яку потрібно досягти за будь-яку ціну. Через бажання досягти мету він постійно проявляє надмірну рішучість, але при цьому, залишається відповідальним за свої діяння, зберігає здоровий глузд і обережність.

Також у Антона можна відзначити схильність до поспішних висновків. Нерідко він втрачає інтерес до розпочатої справі і кидає її. Він не прагне до лідерства, а завжди виступає душею будь-якої компанії, вміє вислухати співрозмовника, зрозуміти його проблему.

Сумісність з жіночими іменами

Відкривається Антоха тільки близьким людям, які встигли пройти випробування на вірність. З жінками він надмірно імпульсивний і поспішний. Така емоційність нерідко змушує Антоху шкодувати про зроблене. Однак, сімейне життя будується у нього досить добре, чому допомагає доброта і чуйність, співпереживання і терпіння. Антон серйозно підходить до вибору супутниці життя.

Найбільш міцні відносини Антон може побудувати з: Світланою, Ольгою, Оксаною, Агнією, Валерією, Катериною, Веронікою, Ілоною, Дариною, Діною, Лідією, Аріадною, Іриною, Ладою, Наталею та Мариною.

Швидше за все, надійних відносин у Антона не вийде з: Аліною, Анною, Валентиною, Юлією, Тетяною, Алевтиною, Варварою, Євгенією, Геленою, Гретою, Людмилою, Софією, Марією, Таїсією, Кларою і Євдокією.

Знамениті Антони

Знаменитостей з ім'ям Антон дуже багато, більшою мірою, це талановиті люди, композитори, письменники, воєначальники. Наприклад:

Антон Павлович Чехов — відомий всьому світу письменник;

Антон Григорович Рубінштейн — композитор, музикант, педагог, вчитель П.І. Чайковського;

Антон Ажбе — талановитий живописець;

Антон Юрійович Геращенко — депутат ВРУ VIII скликання;

Антон Карлович Вальтер — фахівець з ядерної фізики, академік АН України;

Антон Семенович Макаренко — один з кращих в світі педагогів усіх часів, автор безлічі книг, спеціаліст по перевихованню дітей-правопорушників;

Антон Олександрович Шагін — актор театру і кіно.

Поздоровлення у віршах, листівках і прозі

Як правило, привітання з Днем янгола відправляються у вигляді листівок, на яких зображена гарна картинка і написаний вірш чи проза.

День іменин сьогодні у тебе Антон,

Тебе привітати я хочу, і побажати,

Бути багатим, доларів тисячу тон,

Щоб горя тобі ніколи не знати!

Хай буде мирним небо над головою,

І птахи для тебе співають.

І будуть друзі завжди з тобою,

Проблеми подалі від тебе тікають.

Вірш можна написати і самостійно, реалізувавши свій творчий потенціал. Гумор та жарти вітаються, тільки якщо адресат їх оцінить. Сумних фраз краще не використовувати, текст повинен бути яскравим і радісним.

Настав день янгола сьогодні твій, Антон,

Всіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров'я завжди буде.

І Янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

Душевна і щира проза здатна замінити гарний вірш, тим більше, що її можна написати самостійно, швидко і, як кажуть, «у десятку».

«Твоє ім'я Антон, означає «той, хто вступає в бій», тому побажаю тобі тільки перемогу у всіх твоїх життєвих битвах. Нехай твоя сила приведе тебе до виконання всіх планів. Будь завжди першим, непохитно крокуючи до Олімпу. Ти душа компанії, будь завжди таким крутим!»

Якщо не знаєте з чого почати вітання, завжди можна взяти заготовку з Інтернету, і переробити її на свій лад, адаптуючи до конкретної особистості.

«З Днем янгола тебе Антон. Нехай радість і щастя ніколи не покидають твій дім. Ти боєць, так нехай життя дасть тобі невразливість і сталеві шиповані рукавички. Нехай твоя доброта і милосердя повертаються тобі з потрійною силою. Нехай Янгол-охоронець не спускає з тебе очей, береже і допомагає. Сьогодні твої іменини, вітаю!»

Для привітання також можна просто завантажити і відправити красиві картинки, а в супровідному листі написати кілька приємних фраз, згадавши, що це свято особливе, побажавши всього найкращого.

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