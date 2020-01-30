Лукашенко дав «пощещину» Путіна: «тактика Кремля зірвана», подробиці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від зустрічі зі своїм колегою з РФ Володимиром Путіним.

Про це розповів директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Арсеній Сивицький.

Путін запросив Лукашенка провести коротку відпустку в Сочі з 31 січня по 5 лютого.

"Якщо гіпотетично припустити, що така пропозиція з боку Путіна надійшло, то тут проглядаються паралелі з його попереднім запрошенням в Сочі в 2019 році. Тоді з-за цієї поїздки Лукашенко був змушений скасувати свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де, за деякими даними, планувалася зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель", - зазначив Сивицький.

Гривня різко здасть позиції, долар і євро будуть нещадні: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні на 30 січня спровокує справжню паніку, оскільки долар і євро наблизяться до психологічної позначки.

За 100 доларів сьогодні потрібно буде викласти 2498,91 гривень (+12,87). Слідом за ним поповзе вгору і євро – за 100 купюр доведеться віддати цілих 2732,53 гривні (+11,68).

«Зухвалий грабіж!»: українці повстали з-за нових цін на газ, Зеленському висунули жорстку вимогу

Українці вимагають від Володимира Зеленського відмінити абонплату за транспортування природного газу.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Електронних петицій до президента України 20 січня і вже набрала необхідну кількість підписів. Так, за 9 днів пропозицію скасувати додаткові платіжки на газ для українців набрало 30734 підписів при необхідному мінімумі в 25 тисяч. При цьому збір підписів буде тривати ще 83 дні.

Мова йде про змінені правила оплати за газ, згідно з яким з січня 2020 року українці отримують по дві платіжки, одна з яких – на оплату абонплати за транспортування палива.

Нагадаємо, "космические" платіжки за газ розгнівали українців, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українцям підготували нові тарифи на газ: з'явилося детальне роз'яснення.

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