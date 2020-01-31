Email як засіб для обміну інформаційними повідомленнями, з'явився набагато раніше, ніж кожен з нас може собі уявити. Більше 50 років система розвивається, з'являються нові сервіси, вдосконалюється система захисту від хакерів і недоброзичливців.

Email, або як її раніше активно називали e-mail — це електронна пошта (з англ. electronic mail), а саме — система для обміну повідомленнями (листами) між користувачами в Глобальній мережі Інтернет. У кожен лист юзер може вкласти який-небудь файл або їх сукупність (текстові документи, музику, відео, програми), але при цьому, максимальний обсяг одного повідомлення обмежений системою.

Вся інформація, що пересилається, зберігається на віддалених серверах, і скачувати все на свій пристрій немає необхідності. Тобто, маючи доступ до Інтернету (трафік), користувач може відкрити будь-яке повідомлення нескінченну кількість разів, завантажуючи знову і знову необхідну інформацію. Це свого роду величезна поштова скринька-сховище, яку, як не дивно, доведеться постійно підчищати від сміття та непотребу.

Сам по собі email має різні транскрипції і транслітерації (емейл, емеіл, ємейл та ін), але в офіційних документах прийнято говорити: «Електронна пошта». Така довга назва аргументується тим, що скорочені варіанти ще не прописані в словниках.

Для чого потрібна електронна пошта, її плюси і мінуси

Нерідко ми стикаємося з ситуаціями, коли друзі, колеги по роботі або просто випадкові знайомі просять залишити свій email (наприклад, «залиш пошту» чи «дай своє мило, і я відправлю тобі потрібний документ»). Так, головна мета е-пошти — спілкування. Враховуючи величезну кількість месенджерів (Telegram WhatsApp Viber та ін), єдина базова (основна) система для листування — незамінна річ, бо реєструватися повсюди, адаптуючись під конкретну людину, досить проблематично.

Друга важлива роль, яку відіграє електронний mail — логін. Як правило, при реєстрації в переважній більшості сервісів, сайтів, програм, потрібно вказати свою пошту, що необхідно для:

ідентифікації користувача;

прив'язки створюваного аккаунта до чогось;

зв'язку з користувачем (рекламні розсилки, пропозиції, знижки, спілкування, повідомлення);

відновлення доступу до облікового запису в разі втрати пароля (сервіс надсилає код підтвердження для зміни пароля саме на пошту або телефон).

До плюсів електронної пошти можна сміливо віднести:

оперативність доставки повідомлень;

можливість доповнювати текстове повідомлення різними файлами;

надійний захист від злому поштових скриньок і перехоплень повідомлень;

простий і зручний інтерфейс (як правило, на всіх доступних поштах інтуїтивно зрозумілі панелі);

безкоштовність (установка пошти як додатку, реєстрація, користування);

популярність і універсальність (поштою користується практично кожен, за рахунок чого зв'язатися за допомогою неї можна з ким завгодно).

Варто відзначити і мінуси email:

всюдисущий спам ;

; обмеження щодо максимального обсягу повідомлення, що відправляється;

наявність максимального порогу повідомлень в скриньці (вона дуже величезна, і більшість користувачів просто не набирає за весь час максимум).

Досить рідко, але все ж турбують збої в системі, деякі листи можуть не доходити до адресатів.

Якою email поштою користуються жителі України

З блокуванням російських mail.ru і Яндекс пошта на території нашої країни, безумовним лідером за кількістю активних зареєстрованих користувачів Google є пошта — gmail (джимейл). Є ще Ukr.net, Пошта I.UA і деякі інші, але вони не такі популярні.

Google надає доступ до пошти з усіх доступних пристроїв: комп'ютер (Windows, Mac, Linux), телефон (Android, iOS), планшет. Система «Гугл-пошти» вміє грамотно розпізнавати шкідливі листи, самостійно відправляти підозрілі повідомлення в спам. Всі файли, контакти, листування можна зберігати на диск (в автоматичному режимі), та у разі втрати доступу до пошти, завжди можна відновити інформацію.

Варто також зазначити, що на gmail, як і на більшості просунутих пошт і месенджерів, діє система синхронізації (коли контакти та повідомлення відображаються на всіх пристроях однаково і своєчасно). Наприклад, якщо користувач не хоче весь час тримати електронну пошту відкритою на своєму комп'ютері, але бажає отримувати сповіщення про нові повідомлення, він просто встановлює gmail на свій телефон, що дуже зручно.

Створення особистої пошти Gmail

Щоб створити свою поштову скриньку Google потрібно пройти просту реєстрацію користувача, вказавши логін і пароль. Це хвилинна справа, більш проблематично вивчити інтерфейс і можливості gmail.

Створюючи собі пошту, варто окремо приділити увагу вигадуванню логіна. Він складається з декількох частин:

ніка (наприклад, SupermaN або SіryiVovk);

собачки @;

і адреси пошти, наприклад, gmail.com.

Так виходить наш логін: [email protected] Створювати логін варто з урахуванням того, що він може бути вже зайнятим іншим користувачем. Перевірити це можна тільки в процесі реєстрації нової пошти. Якщо придуманий нік вже зайнятий, потрібно фантазувати далі. Зазвичай, пошта сама пропонує альтернативні варіанти заміни, але виглядають вони не кращим чином, наприклад, [email protected]

Що таке поштові розсилки і спам

Поштова система відкриває перед користувачами багато можливостей, однією з яких є надсилання повідомлення від конкретного абонента відразу багатьом. Так здійснюються поштові розсилки і функціонують групи листування. Зазвичай, такі масові розсилки надсилаються підписникам, наприклад, якщо при реєстрації облікового запису або простому відвідуванні сайту ви дали добро на відправку вам повідомлень.

Якщо розсилка має рекламний характер, вона кваліфікується як спам. Він відправляється не тільки підписникам, але і всім підряд, чия пошта попалася в руки спамерам. Українці сьогодні особливо страждають від мільйонів пропозицій взяти кредит. Зазвичай, система вдало відсіює спамні повідомлення, відправляючи їх в спеціальну корзину, де, в разі чого, можна ознайомитися з такими листами.

Варто враховувати, що в розділ «Спам» іноді потрапляють важливі повідомлення, тому його потрібно перевіряти. Якщо система якийсь спамний лист пропустила, його можна позначити як спам, і надалі повідомлення від цього користувача будуть автоматично перенаправлятися в відповідну папку, звідки згодом зітруться.

Відповіді на популярні запитання (FAQ)

Як дізнатися, які адреси вже зайняті? Їх мільйони, переглянути всі нереально, навіть якщо це було б доступно. Придумувати собі адресу варто завідомо унікальну, а вже потім намагатися її зареєструвати.

Як увійти до себе на пошту, якщо забув пароль? До поштової скриньки обов'язково повинен бути прив'язаний робочий номер телефону, за допомогою якого і вийде відновити доступ до вашого облікового запису. Треба лиш при вході в аккаунт натиснути "Забув пароль", і на номер телефону буде висланий код підтвердження. Далі треба просто змінити пароль на новий.

Як показати всім друзям свою адресу, щоб ті не ставили одне і те ж питання? Якщо ви зареєстровані в якій-небудь соціальної мережі, свою адресу можна опублікувати на особистій сторінці. Так адресу продемонструють всім друзям в їх стрічці новин.

Чому при правильному логіні та паролі здійснити вхід в систему не виходить? Як і будь-який інший Інтернет-ресурс, пошта може бути тимчасово недоступною. Як правило, такий збій пояснюється технічними роботами. Зазвичай, про них користувачі попереджаються.

Чи можна видалити email пошту і як це зробити? Електронний поштовий ящик видалити цілком реально. Про те, як це зробити, можна прочитати в окремій статті.

Чому на пошту приходять незрозумілі повідомлення, схожі на шахрайські? Варіантів не так багато: або вашу пошту зламали і потрібно терміново зупинити діяльність пошти на всіх пристроях (робиться це в настройках), а також обов'язково змінити пароль на більш складний, або електронна адреса потрапила не в ті руки, і тоді потрібно відправляти повідомлення в спам, не сприймаючи їх серйозно.

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