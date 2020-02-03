Відома сліпа болгарська провидиця Ванга могла передбачити епідемію коронавіруса ще в 70-х роках минулого

Провидиця передбачала, що в першій чверті 21 століття людство зіткнеться з якимсь новим вірусним захворюванням. Однак, вона вважала, що хвороба почне поширюватися Африка, а не з Китаю, передає KP.RU.

Ванга пророкувала, що захворювання дуже швидко охопить весь світ і віднесе безліч життів. А на винахід ліків від страшної напасті, згідно прогнозу, знадобиться не менше року.

Звичайно, абсолютно точно стверджувати, що мова йде саме про коронавирус, який поширюється зараз, не можна. Але з іншого боку, багато експертів кажуть про термін в один рік для створення вакцини.

Якимось чином любителі конспірології приплели до цієї історії ще й американського бізнесмена Білла Гейтса. Мільярдер і його дружина нібито знали про пророцтва Ванги та виділили африканським країнам 10 мільйонів доларів на боротьбу з епідемією коронавіруса.

Зазначимо, за останніми даними на 3 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом в Китаї зросла до 17 205 осіб.

Вилікувались від вірусу 475 пацієнтів.

У Китаї від коронавіруса помер 361 інфікований. Разом з жертвою вірусу на Філіппінах загальне число загиблих — 362 людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на ранок 2 лютого за межами Китаю коронавірус виявили у 146 осіб, за добу кількість хворих збільшилася на 14. Всього вірус зареєстрували в 23 країнах.

Зазначимо, позитивних результатів у лікуванні коронавіруса 2019-nCoV вже домоглися в Таїланді. Медикам лікарні Раджавити в столиці Таїланду Бангкоку вдалося вилікувати двох пацієнтів, поєднуючи препарати від ВІЛ та грипу.

При цьому представник лікарні підкреслив, що вони ще не мають остаточного методу лікування коронавіруса, потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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