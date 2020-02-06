Український художник Сергій Коляда на своїй новій картині змалював дочку олігарха Ігоря Коломойського Анжеліку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook художника

Художник Сергій Коляда відомий похмурими роботами, де українська реальність показана у вельми непривабливому вигляді. На його сайті стиль позначений як "жлоб-арт". На тлі попередніх картин портрет дочки впливового олігарха виявився навіть святковим.

Нова робота Коляди виконана кульковою ручкою і отримала назву "Будинок у Швейцарії" ("Анжеліка Коломойська"), "Лускунчик або Щасливого Різдва і Нового року". На портреті дівчина виглядає немов персонаж однієї з казок, задумливою красунею.

На картині, крім головної героїні, зображений традиційний різдвяний антураж, хоча й у похмурих тонах. Так, другим за значимістю героєм картини став персонаж казки "Лускунчик і мишачий король", що, ймовірно, пов'язано з наступившим роком Пацюка.

Також цікаво, що Анжеліка на фото відкриває символічну двері, з яких йде світло. Можливо, так художник хотів зобразити початок нового року.

Можна відмітити, що картина за $2000 продається на сайті автора, хоча в коментарі на Facebook він написав, що "Тільки що закінчив великий замовний портрет".

Зазначимо, що дочка Ігоря Коломойського Анжеліка проживає з чоловіком у Швейцарії (Женева). 10 березня їй виповниться 35 років. Пара одружилася в 2011 році.

Впадає в очі, що на портреті Анжеліка не надто схожа на себе в реальному житті. Справа може бути в ракурсі.

Також відзначимо, що сам олігарх Коломойський також не раз ставав героєм картин Коляди

Картина ("Гоголь. Гравці")

Жанр цієї роботи відзначений як "Укрсоцпорн"

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