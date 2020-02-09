Скандал з 25-річним депутатом зі "Слуги народу" Євгеном Брагаром, який порадив старенькій продати "елітного" пса, щоб розплатитися за газ, отримав несподіване продовження

Мешканці села Аджамка, що на Кіровоградщині, в суботу, 8 лютого чекали народного обранця в гості, щоб той подивився, як живуть скривджена ним баба Люба і її сусіди. Навіть зібралися у місцевому будинку культури. Однак, Брагар так і не з'явився. На дзвінки сільського голови Тетяни Зайченко він також не відповідав, пише "Гречка".

Тоді голова села звернулася до людей, щоб ті шукали документи, які доведуть, що вони проводили газопровід до своїх будинків за свій рахунок. Разом з тим селяни планують звернутися в парламент, щоб скасувати плату за розподіл газу.

Нагадаємо, Брагар легко відбувся: у "Слузі" заявили, що немає підстави для покарання нардепа через "собачий скандал". При цьому обранець попросив вибачення у пенсіонерки.

Спікер Дмитро Разумков пригрозив Брагару та іншим колегам, які не можуть стежити за своїм язиком: «Я б хотів звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми більш виважено, м'яко кажучи, ставилися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, але і під час нашої роботи і спілкування з людьми. Я розумію, що у нас теж є можливості робити помилки, як і у всіх інших, проте відповідальність, яка лежить на народних депутатах, більше, ніж на інших».

Виявилося, що історія з собакою і кіровоградською пенсіонеркою не єдиний "зашквар" в кар'єрі Брагара. Раніше він став відомим своєю одіозною пропозицією: спонсорувати за рахунок бюджету тільки комерційно успішні фільми, при цьому про патріотичне кіно - забути.

Відзначимо, 6 лютого на сайті президента України з'явилася петиція з приводу того, щоб закликати Брагара в армію, так би мовити, для "перевиховання" (йому 25 років, а це – вік, коли українські громадяни ще проходять службу).

Щоб на звернення звернули увагу, воно має зібрати 25 тисяч голосів за 90 днів. Станом на ранок 7 лютого їх було 188.

Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

Як повідомляла Politeka, Брагара збираються відправити в армію після скандалу з собакою: "час прийшов"