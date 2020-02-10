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Повний відвід ЗСУ на Донбасі, у Зеленського винесли суворий вердикт: Повинні роззброїтися...

Повне розведення військ і сил на Донбасі суперечить Мінськими угодами.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Міноборони України Андрій Загороднюк.

Міністр оборони також заявив, що Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Загороднюк у спілкуванні з журналістами зазначив, що даний процес суперечить Мінськими угодами, тому це питання Міноборони глибоко дослідило спільно з Генштабом, на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони та інших силових відомствах.

"Це, по-перше, суперечить мінськими угодами. Мінські угоди говорять, що іноземні військові формування повинні покинути Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтись. Звичайно, якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б говорити про розведенні. Тому ми фактично ускладнили б будь-які спроби реалізувати Мінські угоди в цій частині", - пояснив миистр оборони головні нюанси.

Оскар-2020: переможці головної кінопремії у світі

Стали відомі володарі статуеток премії Оскар.

Як відомо, в ніч на 10 лютого за київським часом у Лос-Анджелесі стартувала церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020.

Варто відзначити, що це вже по рахунку 92-е вручення головної кінопремії.

За підсумками церемонії, кращим актором став Хоакін Фенікс за свою роль у фільмі "Джокер". Найкращим фільмом визнали картину "Паразити" режисера Пон Джун-Хо, який також виграв в цей вечір Оскар.

Переможців "Оскара-2020":

Кращий фільм — "Паразити"

Краща жіноча роль — Рене Зельвегер

Краща чоловіча роль — Хоакін Фенікс

Кращий режисер — Пон Джун-Хо ("Паразити")

Краща актриса другого плану — Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Кращий актор другого плану — Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Кращий оригінальний сценарій — "Паразити"

Кращий адаптований сценарій — Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо")

Кращий анімаційний фільм — "Історія іграшок — 4"

Кращий фільм іноземною мовою — "Паразити"

Краща операторська робота — Роджер Дікінс ("1917")

Кращі візуальні ефекти — "1917"

Кращий монтаж — Майк Маккаскер і Ендрю Баклэнд ("Ford проти Ferrari")

Кращий документальний фільм — "Американська фабрика"

Кращий саундтрек —Елтон Джон ("Рокетмен")

Гривня зачаїлася, долар готується до нового ривка: чого чекати українцям від курсу валют

НБУ поновив курс валют на понеділок, 10 лютого.

У перший робочий день другого тижня лютого курс долара складе 24,537 за одну одиницю.

Курс Євро буде 26,904 за одну одиницю. На вихідних євро і долар був аналогічним.

Польський злотий в понеділок обійдеться в 6,307 за одну одиницю, а білоруський рубль - 11,242. Російський рубль при цьому буде 3,847 за 10 одиниць.

Катери з росіянами зіткнулися на курорті: загинули діти, деталі і кадри з місця трагедії

Швидкісні катери зіткнулися біля популярного серед туристів люксового курорту.

За інформацією журналістів, під час прогулянки по річці біля Пхукета зіткнулися два швидкісні катери, на борту якого знаходилися туристи з Російської Федерації.

На момент НП на борту перебували 39 громадян Росії. Зіткнення було настільки сильним, що 21 людина отримала різні травми.

Місцеві ЗМІ стверджують, що в результаті зіткнення катерів також загинули двоє дітей: шестирічна дівчинка і 12-річний хлопчик.

"Зіткнулися два швидкісні катери. На одному був тільки тайський екіпаж, на другому – 39 російських туристів. Більше 20 росіян отримали травми різного ступеня тяжкості", – заявив завідувач консульським відділом дипмісії Володимир Пронін і додав, що деякі постраждалі перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, катер повинен був забирати туристів біля пристані, коли зіткнувся з іншим швидкісним судном з пасажирами.

Нагадаємо, стихія вирує в країні, є жертви.

Як повідомляла Politeka, люта стихія забрала життя п'ятьох: «рятувальники дістають бездиханні тіла»

Також Politeka писала, що легковик з людьми потонула під Дніпром: багато жертв, деталі і кадри з місця трагедії