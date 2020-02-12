Народний депутат від партії «Слуга народу» Ліза Богуцька вважає, що скасування комуналки для українців, яким виповнилося 80 років, – хороша ідея

Свої думки з цього приводу вона виклала на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.

За її словами, опоненти запевняють, що такого не можна допускати ні в якому разі, оскільки тут же почнуться зловживання. Однак сама Богуцька вважає інакше.

Коментуючи той момент, що в такому разі до людей похилого віку переїдуть діти та онуки, які не бажають платити за комуналку, вона побачила в цьому суцільний позитив.

«Це здорово! Нехай переїдуть. Вони будуть доглядати за людьми похилого віку. Будуть пестити їх і плекати, щоб ті жили як можна довше, тому що чим довше проживе їх бабуся чи дід, тим довше вони не будуть платити за світло, газ, воду... Старі люди не будуть жити на самоті і не будуть вмирати від туги. Це ж чудово!», – пише депутат.

Богуцька впевнена, що в Україні всього кілька сотень тисяч людей похилого віку за 80, і при цьому більшість з них самотні. Рідкісні візити соцпрацівників, котрі приносять продукти, врятуватися від самотності особливо не допомагають.

Слуга народу також описала перспективи майбутніх пенсіонерів, які, за її словами, зовсім не радісні.

«Ми колись будемо старими. Самотніми. Нікому не потрібними. Викинутими за узбіччя життя. Будемо тремтячими пальчиками рахувати копійки на таблетку в аптеці і платити в ощадкасі за комуналку. Будемо принижуватися, щоб отримати субсидії і купувати 300 грам макаронів, дві цибулини і маленьку морквину на суп без м'яса....», – розповідає вона.

Підсумовуючи написане, Богуцька ще раз підкреслила, що їй дуже шкода стареньких, яким все одно, хто при владі, але для яких важливий той, хто подасть склянку води і не дозволить принижуватися в соцзабезі «випрошуючи кляту субсидію».

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