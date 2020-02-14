Погода в Україні на 14 лютого вирішить підкласти «свиню» мешканцям кількох областей, оскільки територію замете мокрим снігом



Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, особливо поганий погода на західній Україні. Мокрий сніг буде супроводжуватися 3-6 градусів тепла вдень. Вночі ж буде різке похолодання – від 0 до -3 морозу.

А ось на півночі України очікується просто хмарна погода, хоча вдень буде приблизно також – 2-4 градуси тепла. Вночі похолодає: від -2 до -4 нижче нуля. Такий же очікується погода і на Сході.

А ось у центральній та південній частині України синоптики прогнозують хмарність з тимчасовими проясненнями. Очікується, що буде тепліше – від 3 до 6 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від -1 до -5 морозу.

У Києві та області прогнозують хмарну погоду. Вдень повітря прогріється до 5 тепла. А вночі похолодає до -3 за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

"Ця непередбачуваність - те, що з'явилося у нас із-за змін клімату. І це погано для природи, для економіки, для людини", - зазначила Краківська.

Нагадаємо, аномалія обрушилася на столицю: «другий раз за сто років», кадри неймовірного явища.

Як повідомляла Politeka, погода готує мерзенний сюрприз: синоптики попередили українців, з'явився точний прогноз.

Також Politeka писала, що погода різко погіршиться, аномальна зима знову вдарить по українцях: «Не забувайте про…».