Громадянам України варто заздалегідь подбати про необхідні документи, адже перетин українського кордону з Росією з 1 березня 2020 року буде здійснюватися за новими правилами

В прес-службі МВС уточнили всі нюанси, які чекають на українців з початку березня.



Для того, щоб з 1 березня перетнути державний кордон з Росією громадянам України недостатньо буде тільки внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження. На пунктах пропуску доведеться тепер показувати також закордонний паспорт.

"З 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в Російську Федерацію на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта), або свідоцтва про народження", - зазначає прес-служба відомства.

Як повідомляється в постанові уряду № 1056 від 18 грудня 2019 року, повернутися з РФ за внутрішніми документами після 1 березня буде можливо.

"Громадяни України, які раніше виїхали за кордон за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами", - стверджують у прес-службі МВС.

Також раніше повідомлялося, що нові правила перетину кордону з аннексованим Кримом набрали чинності в неділю, 9 лютого 2020.

Відповідна постанова Кабміну опублікована на офіційному сайті уряду. Згідно з документом, зміни в законодавстві торкнулися дітей до 16 років. За новими правилами, їх повинні перетинати КПВВ з Кримом тільки у супроводі одного з батьків або опікунів, пред'явивши паспорт громадянина України або закордонний паспорт.

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