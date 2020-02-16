Один із заступників голови офісу президента України Сергій Трофімов з'явився на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком вартістю близько 2 тис євро
Про це повідомляє "Обозреватель"
Журналісти звернули увагу, що Заступник голови офісу президента Сергій Трофімов прийшов на з'їзд партії "Слуга народу" з рюкзаком від виробника елітних товарів Louis Vuitton.
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Судячи з інформації на офіційному сайті бренду, вартість такого рюкзака становить 1,99 тис. євро (близько 53 тис. гривень).
На російському сайті компанії Louis Vuitton рюкзак коштує і того дорожче – 170 тис. рублів (65 тис. гривень).
Нагадаємо, що у суботу, 15 лютого в Києві проходив з'їзд правлячої партії «Слуга народу».
На захід завітали представники партії з усіх регіонів, так як паралельно проходили навчання голів та депутатів об'єднаних територіальних громад, яких обрали в грудні 2019 року.
На фото, зроблених кореспондентом, видно, що «слуг» пригощали солодощами і випічкою. У коридорі стояли невеликі столики, до яких зголоднілі політики підходили, щоб перекусити.
Як стало відомо, партійний з'їзд проходить за рахунок держави. В цьому зізнався голова партії Олександр Корнієнко. За його словами, держава видала політичній силі приблизно двісті мільйонів гривень.
Також відзначимо, що депутати від «Слуги народу» відправляться на навчання в США. Мова йде про давно існуючої навчальної програми, яка дозволяє спостерігати за роботою американського Конгресу.
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