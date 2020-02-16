Пенсіонерів в Україні чекає новий етап підвищення соціальних виплат, але радіти не варто.

Як передає Politeka, у березні дійсно будуть підвищуватися пенсії, але підвищення торкнеться не всіх. У березні будуть підвищені виплати пенсіонерам, які одержували гроші, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні.

Підвищення торкнеться:

пенсій за віком,

пенсій по інвалідності,

пенсій по втраті годувальника,

пенсій за вислугою років,

пенсій військовослужбовців строкової служби.

Крім цього, надбавку отримають чорнобильці-ліквідатори. Всім іншим категоріям пенсіонерів надбавки чекати не варто. Надбавки не отримають пенсіонери, які отримують максимальні пенсії, соціальні пенсії (виплати, які нараховувалися людям без стажу), а також спецпенсії (виплати для прокурорів, суддів та інших держслужбовців).

Відзначимо, що в 2020 році заплановано три підвищення пенсії. Два з них пов'язані з плановою індексацією виплат. Наступне підвищення пенсій заплановано на квітень. Будуть підвищені виплати тим пенсіонерам, які досі працюють. У середньому, після кожного підвищення або індексації пенсій виплати виростають на 8-12%.

Раніше ми писали, що сьогодні в Україні пенсію в розмірі 1500 гривень отримують 0,7% пенсіонерів. Про це заявили в Пенсійному фонді. При цьому 34,8% українських пенсіонерів отримують пенсію від 1501 до 2000 гривень. Пенсію в розмірі 5-10 тисяч гривень отримують лише 9,3% людей.

До речі, вже в квітні 2020 року пенсійний вік для жінок зросте до 59,5 років. Це відбудеться в рамках пенсійної реформи. Вже з 2021 роки чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію в 60 років. Правда, до того часу народні депутати планують ще більше підняти пенсійний вік в Україні.

Нагадаємо, що чоловіків і жінок будуть "відпускати" на пенсію в одному віці, але за умови...

Як повідомляла Politeka, українці залишаться без пенсій: кому не пощастить у старості.

Також Politeka писала, що українців змусять платити собі "другу" пенсію": як це буде працювати і кого торкнеться.