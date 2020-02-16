Пенсіонерів в Україні чекає новий етап підвищення соціальних виплат, але радіти не варто.
Як передає Politeka, у березні дійсно будуть підвищуватися пенсії, але підвищення торкнеться не всіх. У березні будуть підвищені виплати пенсіонерам, які одержували гроші, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні.
Підвищення торкнеться:
- пенсій за віком,
- пенсій по інвалідності,
- пенсій по втраті годувальника,
- пенсій за вислугою років,
- пенсій військовослужбовців строкової служби.
Крім цього, надбавку отримають чорнобильці-ліквідатори. Всім іншим категоріям пенсіонерів надбавки чекати не варто. Надбавки не отримають пенсіонери, які отримують максимальні пенсії, соціальні пенсії (виплати, які нараховувалися людям без стажу), а також спецпенсії (виплати для прокурорів, суддів та інших держслужбовців).
Відзначимо, що в 2020 році заплановано три підвищення пенсії. Два з них пов'язані з плановою індексацією виплат. Наступне підвищення пенсій заплановано на квітень. Будуть підвищені виплати тим пенсіонерам, які досі працюють. У середньому, після кожного підвищення або індексації пенсій виплати виростають на 8-12%.
Раніше ми писали, що сьогодні в Україні пенсію в розмірі 1500 гривень отримують 0,7% пенсіонерів. Про це заявили в Пенсійному фонді. При цьому 34,8% українських пенсіонерів отримують пенсію від 1501 до 2000 гривень. Пенсію в розмірі 5-10 тисяч гривень отримують лише 9,3% людей.
До речі, вже в квітні 2020 року пенсійний вік для жінок зросте до 59,5 років. Це відбудеться в рамках пенсійної реформи. Вже з 2021 роки чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію в 60 років. Правда, до того часу народні депутати планують ще більше підняти пенсійний вік в Україні.
Нагадаємо, що чоловіків і жінок будуть "відпускати" на пенсію в одному віці, але за умови...
Як повідомляла Politeka, українці залишаться без пенсій: кому не пощастить у старості.
Також Politeka писала, що українців змусять платити собі "другу" пенсію": як це буде працювати і кого торкнеться.