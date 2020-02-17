В Україні паніка через майбутню евакуацію українців з Китаю

Як повідомляють українські ЗМІ і Телеграм-канали, зараз МОЗ знаходиться у пошуку місця, куди можна буде доставити евакуйованих з Китаю українців на карантин. Як відомо, людей повинні ізолювати на два тижні, щоб уникнути ввезення в Україну коронавіруса.

Спочатку планувалося доставити людей в державний медико-соціальний центр ветеранів війни в Київській області. Зараз цей центр використовується для реабілітації ветеранів АТО. Правда, за словами лікарів, для забезпечення карантинних умов з центру довелося б виселити близько 600 ветеранів, які зараз проходять реабілітацію. Співробітники центру, як і пацієнти, не в захваті від перспективи закриття установи на карантин.

Крім цього, відомство розглядало можливість відвезти людей в санаторій селища Шкло у Яворівському районі. Правда, ця установа, за даними місцевої влади, не відповідає критеріям, необхідним для карантину. Незважаючи на те, що рішення ще не прийнято, жителі селища вже влаштували паніку в соціальних мережах, заявляючи, що до них хочуть завезти вірус. Місцеві навіть вийшли на акцію протесту проти організації в селищі карантинного пункту.

«Спеціально везуть на Захід, щоб добити яворський народ. Нехай їдуть за місцем проживання. Хто дав дозвіл, нехай везе до себе додому», «А в Яворівському районі не люди живуть? Вам їх не шкода? Або нехай завозять нам віруси, а ми будемо мовчати, тому що ми благородні», «А давайте спалимо їх?!! Такі ситуації, дійсно показують, який ми дружній народ», - пишуть місцеві в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що з Уханя евакуюють тільки здорових українців, у яких немає ознак інфікування коронавірусом. Перед тим, як українців посадять у літак, їх оглянуть китайські медики. В Україні їх планують закрити на карантин. Де саме організують обсерватор, у МОЗ не повідомили. Згідно з планом, літак з евакуйованими прилетить 20 лютого. Крім українців з Уханя евакуюють 25 іноземних громадян.

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