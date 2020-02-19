На Донбасі були вбиті 13 українських військовослужбовців за півтора місяці від початку 2020 року

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН 18 лютого.

Крім того, ще близько 60 українських військових отримали поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків.

"чи Може хто-небудь назвати це замороженим конфліктом? Це війна. Єдина триваюча війна в Європі", - заявив Кислиця на засіданні Радбезу.

Він також зазначив, що в 2020 році українські позиції на сході України були обстріляні бойовиками понад 400 разів.

"Очевидно, що Кремль продовжує проводити стратегію ескалації на Донбасі, що є грубим порушенням зобов'язань РФ, узятих в якості учасника мінських угод. Повністю зневажаючи угоди, вироблені в грудні минулого року лідерами України, РФ, Франції та Німеччини, протягом останніх двох місяців наші позиції піддавалися обстрілу понад 400 разів", - сказав Кислиця.

Додамо також, що за минулий рік від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних. Про це заявила заступник Генсека ООН з політичних питань і питань миробудівництва Розмарі Дікарло.

"Збройний конфлікт на сході України досі веде до загибелі і поранень людей, серйозно обмежує свободу пересування і згубно позначається на базових правах людини... В 2019 зафіксовано 167 постраждалих серед цивільного населення: 27 загиблих і 140 поранених", - заявила Дікарло.

За її словами, 63% громадян на Донеччині постраждали в результаті обстрілу з стрілецької зброї.

"І 35% постраждали внаслідок хв і вибухонебезпечних залишків війни", - додала вона.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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