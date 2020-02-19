Державна фіскальна служба України зробила офіційну заяву у зв'язку з появою інформації про нових податки для українців

Прес-служба ГФС звернула увагу на те, що українські ЗМІ почали повідомляти про новий податок, який нібито буде. У повідомленнях заявлялося, що всі переклади на картки українців будуть обкладатися податком. Все, передбачалося, повинні були забирати 19,5% від суми. Про це повідомляє Politeka.

Фіскали зробили заяву, в якій спростували будь-яку інформацію про податкові збори з банківських карт:

"Ніяких нових податків не вводиться! Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть обкладатися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності", - написали у прес-службі.

ГФС додала, що інформація про рахунки фізосіб, які не є ФОПами, може бути надана банком тільки в деяких випадках. Встановити наявність рахунку може і податкова, але для цього потрібно їм іти в суд.

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилася інформація про те, що українців зобов'яжуть декларувати свої доходи і сплачувати з них податки, в тому числі з грошових коштів, перерахованих з однієї банківської карти на іншу.

За порушення передбачений штраф в розмірі 25% від суми податку на перший раз і 50% – при повторному випадку. До того ж сам податок таки теж доведеться заплатити. Виявилося, що подібне - не новина. У Податковому Кодексі вже багато років прописано це правило, але мало хто його виконує з-за слабкого контролю з боку фискальников.

Економіст Олександр Охріменко підтвердив, що в Україні дійсно податку підлягають всі доходи громадян. Аж до того, що подарований букет квітів можна назвати "доходом".

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