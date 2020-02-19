В Україні 20 січня, у четвер, буде суха погода

У західних областях дощ і мокрий сніг. На решті території України очікується суха погода. Про це пише синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.

Опади, можливо, дійдуть до Житомира і Вінниці. Температура повітря буде +3-8 градусів. У Києві 20 лютого очікується температура +5-6 градусів.

"Серйозні опади з сильним вітром з'явиться в Україні 23-24 лютого - приготуйте голови, парасольки і законсервируйте сьогодні нормальне сонячний настрій для похмурого легковажну періоду", - написала Діденко.

Раніше ми повідомляли, що в Києві вперше не було зими. Про це розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

"У зв'язку з глобальними змінами клімату – в цьому році метеорологічна зима до Києва не прийшла. Таке трапляється в північних областях часто, але в Києві це вперше таке – в цьому році. І тому ми вважаємо, що вона вже не прийде. Треба визначатися вже з метеорологічної навесні. Ми вже будемо аналізувати, коли точно можна сказати, що весна до нас прийшла. Це дуже складно в цьому році, тому що це не так, як завжди робилося ", – поділилася Донич.

Повідомлялося, що на Азовському морі в лютому помітили незвичайну поведінку дельфінів через аномальну погоду.

Група дельфінів гуляла, подплывала до самого берега, і навіть выпрыгивала на берег, користуючись відсутністю навали відпочивальників. Таке відео з'явилося в мережі YouTube. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На записі видно, як пара тварин насолоджується теплою зимою 2020 в Україні. Азовське море безлюдно, спокійно, а вода дуже прозора.

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