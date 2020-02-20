Цькування евакуйованих з Китаю через коронавірус українців триває

З тих, що перебувають на карантині регіонів у Китаї активно евакуюють іноземців, Україна на ряду з багатьма країнами також продовжує евакуацію своїх громадян. У цьому зв'язку, як відомо, в країні виявилося безліч незадоволених тим, що їх співгромадян повертають на батьківщину і розмістять на карантині в одному з українських міст чи селищ. Поки, до речі, не зовсім ясно, де саме будуть розміщені евакуйовані з Китаю кілька десятків людей – раніше планувалося їх розміщення в Нових Санжарах Полтавської області, тепер з'явилися чутки про те, що колона з евакуйованими відправиться в Кривий Ріг. Але через кілька хвилин після нової інформації, що з'явилася прем'єр Гончарук повідомив, що все-таки летить в Полтавську область і що Оперативний штаб уряду буде працювати на Полтавщині.

Так мати однієї з раніше евакуйованих з Ухані дівчат розповіла, що її доньці погрожують через те, що вона в числі багатьох українців повертається з Китаю на батьківщину. Про це повідомляє BBC News Україна :

«Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди», - цитує видання жінку. Відомо, що поки літак робив дозаправку в Києві, дочка зателефонувала матері і розповіла про ситуацію:

«…Під час перельоту все було спокійно відпочивали, погодували… Вони трохи переживали, тому що до кінця не знали, куди їх везуть і де вони приземляться», - сказала жінка журналістам і додала, що реакція співвітчизників на тих, що повернулися з Китаю українців і ситуацію з карантином в цілому просто вражає:

«Люди просто нелюди, ну як так можна? Вони так кажуть, тому що це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якщо б були якісь симптоми, їх би не пустили на борт. Я боюся, що їх можуть не пустити, переживаю. …В мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх відвезли. Хіба це люди?», - поділилася жінка в коментарі ЗМІ.

Інша ж українка з Китаю розповіла свою історію про те, що настільки боїться цькування на батьківщині, що відмовилася повертатися зовсім.

Христина Раду живе в місті Ічан, який близько місяця закритий на карантин, пише "Йод" :

«Я знала: навіть якщо я поїду до себе додому в Одесу - я буду єдиною, хто приїхав з Китаю. Тут більше немає людей з Одеси. І вдома буде теж саме - просто цькування: "Ти - хвора, тому що звідти приїхала". Люди не вміють мислити. Просто не розуміють», — сказала дівчина журналістам.

Дівчина працює вчителем англійської мови, їй, як і всім мешканцям міста, не можна виходити з квартири:

«Я відчуваю себе тут у більшій безпеці, тому що тут обробляють повітря спеціальним засобом, тут про нас дбають. Я не впевнена, що, якщо до України дійде цей вірус — буду у такій ж безпеці, як в Китаї», — зазначила українка і додала, що реакція співгромадян на події та евакуацію, м'яко кажучи, дивує:

«По-перше, люди не розуміють, що це такі ж громадяни, як вони. По-друге, не усвідомлюють, що ті, що прилетіли — нічим не хворі. І по-третє, наскільки потрібно бути пустоголовими, вибачте, що так кажу, щоб так реагувати на подібну ситуацію».

Нагадаємо, що 20 лютого, літак SkyUp з 45 українцями і 27 іноземцями прибув з Уханя в аеропорт "Харків".

Звідти евакуйованих перевозять в медичний центр Нацгвардії «Нові Санжари» у Полтавській області.

В мережі опублікували кадри, як колона автобусів під конвоєм поліції виїжджає з території харківського аеропорту.

Тим часом з'явилася інформація, що частина співробітників санаторію "Нові Санжари", куди везуть евакуйованих, написали заяву на звільнення. Також повідомляється, що частина персоналу перевезли, а деякі залишилася на місці.

Мабуть, доведеться набирати відсутній персонал з добровольців.

Зазначимо, військовий журналіст Олександр Махов, який став єдиним представником від українських ЗМІ на борту літака, різко охарактеризував те, що відбувається на Полтавщині і поділився кадрами з борту.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці з-за протестів. Бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх. Тому що Україна своїх не кидає. Позорище. Все в нормі, до речі", - написав в соцмережі Фейсбук журналіст.

Нагадаємо, бій в Нових Санжарах, з санаторію біжать лікарі: нові кадри і подробиці божевілля.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

Також Politeka писала, що українці забили на сполох через евакуйованих з Китаю.