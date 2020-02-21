Російський гуморист Володимир Винокур запропонував розділити Україну на частини



Свій коментар він дав інтерв'ю російському виданню МК.Ru.

За його словами, Росія не причетна до військового конфлікту на Донбасі.

«Росія не сприяла тому, щоб в Україні почалася війна. Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте», — заявив гуморист.

Крім того, він упевнений, що єдиним вирішенням проблеми України буде поділ території між сусідніми державами.

«Так нехай Австро-Угорщина і Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться», — переконаний він.

Раніше російський актор з українськими коренями Гоша Куценко поділився своєю думкою щодо політики президента Росії Володимира Путіна.

За його словами зовнішня політика Путіна спрямована на збереження територіальної цілісності РФ.

Крім того, він упевнений, що приєднання Криму до Росії було законним.

«Те, що сталося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, уряд не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно з законами геополітики», - заключив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.