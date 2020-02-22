«Вчора дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - уточнив він.

Зеленський заявив, що пам'ятає про свою присягу, яку давав після перемоги на президентських виборах у Верховній Раді.

Окремо він уточнив, що влада знає про те, що «дехто спеціально сіяв паніку і підводив до протестів», а винуватців і організаторів чекає відповідальність.