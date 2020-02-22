Зеленський не стримався після ганьби в Нових Санжарах, з'явилося термінове звернення: повне відео

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до громадян після вибухової ситуації, яка сталася в ході евакуації наших громадян з Китаю

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«Вчора дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - уточнив він.

Зеленський заявив, що пам'ятає про свою присягу, яку давав після перемоги на президентських виборах у Верховній Раді.

Окремо він уточнив, що влада знає про те, що «дехто спеціально сіяв паніку і підводив до протестів», а винуватців і організаторів чекає відповідальність.

Курс валют знову здивує українців, долар на межі падіння: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 22 лютого здивує всіх, долар і євро попросять взяти «перепочинок» у гривні

Згідно з даними Національного банку України, сьогодні 100 доларів обійдуться в 2447,77 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за вартістю 2641,29 гривень. 

Нагадаємо, що до середини минулої доби, 21 лютого, долар торгувався по 2445,05 гривень за 100 купюр.

А ось вже в понеділок, 24 лютого, валюту чекає нове падіння: за 100 доларів потрібно буде віддати 2445,3 гривні. А за 100 євро – 2641,29 гривень.

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Найбільше вірять українці збройним силам, рятувальникам, прикордонникам та Нацгвардії

Центр Разумкова провів соціальне опитування, в якому українці відповіли, кому з влади вони довіряють або, навпаки, не довіряють.

Результати вразили. Найбільше не довіряють громадяни державному апарату (чиновникам) - 77% опитаних. На другому місці судова система в цілому - 76%, місцевим судам на 5% менше - 71%. 

При цьому українці довіряють правоохоронцям - 69%. Збройним силам довіряють трохи менше - 65% опитаних. ДСНС, Нацгвардії і Держприкордонслужбі довіряють 60% опитаних. 

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський

Тільки шість відсотків українців довіряють Кабміну. 34% частково довіряють, а не підтримують політику уряду 51%. Гончаруку особисто довіряють тільки 6%. Його окремі дії підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

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