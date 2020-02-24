Американський ракетний есмінець USS Ross (DDG 71) зайшов у Чорне море

За інформацією прес-служби ВМС США, він попрямував туди для підтримки безпеки в регіоні, передає Politeka.net.

Варто відзначити, що це перший захід корабля Північноатлантичного Альянсу в ці води з початку 2020 року.

"Цим візитом ми послідовно зміцнюємо відносини з нашими чорноморськими партнерами. Стійкі операції в Чорному морі мають вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства", – цитує прес-служба командира ракетного есмінця Джона Джона.

У Володимира Путіна гнівно відреагували на цю інформацію і заявили, що корабель НАТО нібито зайшов у Чорне море для проведення операцій із забезпечення безпеки та підвищення регіональної стабільності на морі".

"Американці хочуть показати якусь силу і відданість зобов'язанням щодо захисту своїх союзницьких держав – України, Грузії. Сьогодні заходження американського корабля, очевидно, є дестабілізуючим фактором у регіоні, а не забезпечує безпеку, як США це підносять. Ми взяли ситуацію під особливий контроль", - стверджує глава оборонного комітету Держдуми Юрій Швыткин.

Він також заявив, що Сполучені Штати нібито "проявляють нездоровий інтерес до кордонів Російської Федерації".

Раніше ми розповідали про те, що військові США таємно висадилися в Одесі. Увечері 17 лютого в Одесі приземлився літак C-40A Clipper з реєстраційним номером 168980, який є військової модифікацією Boeing-737 і використовується військово-морським флотом і військово-повітряними силами США.

Мета перебування повітряного судна, яке належить Сполученим Штатам, в Україні поки залишається невідомою.

Щоб не привертати зайву інтерес роззяв, літак забарвлений не в мілітаристські сірі тони, а несе цілком громадянську білу ліврею з смугами вздовж фюзеляжу.

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