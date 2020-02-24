Телеведуча Алла Мазур, яка веде боротьбу з онкологією, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, відповідну світлину зірка телебачення опублікувала у своєму Instagram.

За словами телеведучої, новий образ їй створила гример Юлія Волинська.

"Поки наш чарівник - і за сумісництвом улюблений фотограф ведучих ТСН - Ростик Ріпка готує свій особливий і таємничий проект Harcourt-inspiration, покажу вам трохи секретиків. Це - лише краплинка настрою, яку піймала мій любимий і такий же неперевершений гример Юля Волинська: ну скажіть, теж майстер кадру, правда?)", - питає Алла Мазур у своїх підписників.

Телеведуча також зазначила, що завдяки фотографу вона може відчути себе в образі Марлен Дітріх або Бріджит Бардо.

"Але в результаті має бути взагалі щось унікальне. Бо на 15-му році своєї фотокар'єри Ростик не просто зібрав своїх зіркових моделей, а побачив нас - в легендарному чорно-білому стилі Harcourt (Аркур). Придумали його в Парижі ще у 30-х. І тепер, завдяки Ростику і його експериментам в цьому аристократичному фотостилі, кожна з нас могла відчути себе хоч Марлен Дітріх, хоч Бріджит Бардо - вони теж любили цю гру світла і тіні. Що він там начаклував у фіналі - Ростик тримає в секреті. Але за одну річ я йому вже вдячна: він перший, хто подружив мене з червоною помадою", - підсумувала Мазур у своєму Instagram.

"Прекрасне фото! Ви чарівна!", "Ви неймовірно вродлива, чарівна, мила, красива. Ще з дитинства обожнюю Вас", "Аллочко, ви чарівна) не перестаю вами захоплюватися)", "Алло, дякую за довіру і магію кіно в кадрі. Впевнений, результатом будемо насолоджуватись", "Дуже гарно! Просто вау!", - підтримали українці телеведучу у коментарях під світлиною.

Раніше ми писали, що Алла Мазур поділилася подробицями боротьби з раком і дала поради українцям, як уникнути найгіршого. Як відомо, 54-річна ведуча бореться зі злоякісною пухлиною. Мазур не стала розповідати подробиці про свою хворобу, але зізналася, що проходить курс лікування.

Вона зазначила, що лікування ні в якому разі не можна відкладати. Потрібно обов'язково приймати допомогу близьких і друзів. Журналістка закликала українців щорічно перевірятися на небезпечні симптоми.

Нагадаємо, що Алла Мазур поділилася несподіваною радістю: "Стрибаю, як маленька дівчинка".

А ще Politeka писала, що розкрита правда про стан хворої на рак Алли Мазур, сил залишилося мало.

Також Politeka повідомляла, що Алла Мазур негайно звернулася до українців, останній пост вражає: "Борітеся!".