Деякі українські родини отримали в лютому платіжку за опалення з цифрами в два раз більше, ніж за січень

Так, в мережі поскаржилася сім'я Мокієнко: за тепло у своїй квартирі в цьому місяці вони повинні 2,7 тисячі гривень, хоч у січні сума була значно меншою - 1,3 тис. гривень, пише "Обозреватель".

Згідно з інформацією, що зазначена в платіжці, у минулому місяці сім'я спожила 1 Гкал, у цьому – в два рази більше. Примітно, що змінилася і загальна опалювальна площа.

За словами голови комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олега Попенка, є декілька причин таких "метаморфоз". По-перше, в будинку може бути встановлений неперевірений лічильник, тому його показники не були враховані, і платити доводиться за обсягами споживання у минулому році. По-друге, показники позаминулого місяця знімалися 23 числа, а в минулому – в кінці. І по-третє, січень був холоднішим попереднього місяця в середньому на 2 градуси.

У той же час в "Київтеплоенерго" пояснили, що різниця в платіжках за опалювальну площу пов'язана з тим, що в будинку кілька лічильників.

Раніше ми повідомляли про жительку Києва, що отримала гігантський рахунок за тепло у лютому - майже 53 тисячі гривень за чотирикімнатну квартиру. Нонсенс, але це не помилка і не технічний збій, як прокоментували в "Київтеплоенерго".

Комунальники пояснили, що ситуація сталася в 23-поверховому будинку по вул. Сверстюка, 52В, в якому 177 квартир. І на початок опалювального сезону лише 5 квартир залишалися без квартирних лічильників опалення. А на початку лютого в будинку залишилася тільки одна квартира без взятого на комерційний облік лічильника.

Нагадаємо, Гончарук вирішив добити українців, цифри в платіжках на газ злетять.

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