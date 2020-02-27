Коронавірус в українки: зафіксовано перший випадок зараження

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців. Про це заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Тривелли, пишуть італійські ЗМІ.

Юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому у супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона перебуває в одиночній палаті під наглядом лікарів.

Відзначається, що наявність коронавіруса повинно бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзани.

Всі ті, хто вступав у контакт з дівчиною, перш за все сім'я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені в карантин.

Візит Зеленського до Москви: у Кремлі приголомшили першими деталями, «Поки президентові України…»

У Росії заявили, що планують запросити президента України в Москву на урочистий парад з нагоди 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Проте досі такого запрошення Зеленському не надходило. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цей факт, зазначивши, що Кремль ще не розіслав запрошення всім світовим лідерам.

Він зазначив, що Зеленському дійсно ще не відправляли запрошення, однак це не означає, що він його не отримає, так як розсилка ще триває.

Пєсков додав, що йому потрібно уточнити інформацію про запрошення Зеленського.

Кремль в сказі від нового свята України, Пісків закотив істерику: "Ми не згодні..."

Пресс-секретар президента Росії Дмитро Пєсков залишився не задоволеним установою "Дня опору окупації Криму і Севастополя".

Володимир Зеленський, президент України, на форумі Age of Crimea 2020 анонсував введення нової пам'ятної дати в Україні, яка отримала назву "День опору окупації Криму і Севастополя". У Кремлі відразу відреагували на це.

"Ми з таким формулюванням категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму", - сказав Пєсков.

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