Археологи знайшли стародавню маску з вапняку, створену близько 9 тисяч років тому

Знахідку виявили в Ізраїлі на Хевронських Пагорбах. За словами вчених, маска, незважаючи на свій вік, перебуває у відмінному стані: збереглися ніс і проріз рота з намальованими зубами. На думку дослідників, ця маска використовувалася в ритуальних похоронних обрядах.

За словами вчених, ця знахідка унікальна для археологічної спільноти. Її відносять до періоду Неоліту. Інші знахідки цього періоду представляють із себе фігурки людей, кам'яні маски і черепи людей.

«Те, що у нас є інформація про конкретне місце, де вона була виявлена, робить цю маску більш унікальною знахідкою серед масок того періоду, про які ми знаємо» - пояснила вчена Роніт Лупу.

Раніше ми писали, що в знаменитій печері Шанідар в Іраку археологи знайшли першу «квіткову могилу» неандертальця і останки древніх людей. Знахідку виявили на території місцевого печерного кладовища. З'ясувалося, що люди тут були поховані з дотриманням схожих обрядів. Археологи відзначають, що ця знахідка доводить, що неандертальці могли усвідомлено ховати своїх родичів.

Як відомо, раніше неандертальців вважали більш примітивними, ніж кроманьйонців і інші ранні види. Вважалося, що вони не вміли добувати вогонь, у них не було культури. Відкриття ж доводить зворотне. Крім поховань не так давно вчені виявили прикраси з пазурів птахів, які також були створені неандертальцями.

Відзначимо, що завдяки новим технологіям вчені все частіше роблять відкриття, які дозволяють переоцінити уявлення про історію. Можливо, все, що ми вчили в школі, незабаром буде переписано, ґрунтуючись на нових знахідках.

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