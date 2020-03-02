З початку весни і до самого Великодня православні християни дотримуються Великого посту. Він накладає суворі обмеження. Очистити тіло і душу зможуть тільки люди, які знають, що можна і що не можна робити.під час посту.

В Україні постять 48 днів. Великий піст закінчується, коли починається Великдень. У 2020 році її святкуватимуть 19 квітня. Відповідно, піст триватиме з 2 березня по 18 квітня. Формально початок відраховують з Прощеної неділі, якою закінчується Масляна – 1 березня.

Великий піст складається з двох частин. Спочатку йде Свята чотиридесятниця. Вона так називається тому, що триває 40 днів. Відразу після неї починається Страсна седмиця. Деякі відокремлюють її від Великого посту. Страсна седмиця присвячена останнім дням життя Ісуса Христа. Кажуть, що під час Святої чотиридесятниці люди наближаються до Бога, а в останніх сім днів перед Великоднем сам Ісус проривається назустріч людству.

Отже, що ж можна робити під час Великого посту. Основне обмеження – гастрономічне. Церква категорично забороняє їсти продукти тваринного походження і страви з них. Це потрібно, щоб очистити тіло і упокорити дух.

По понеділках, середах і п'ятницях потрібно переходити на сухоїдіння. Тобто, вживати тільки сирі овочі, фрукти, горіхи, гриби. Але це не означає, що потрібно "сушитися". Дозволяється пити воду, компоти, узвари із сухофруктів.

Як свідчить церковний календар, по вівторках і четвергах можна готувати пісні страви, але без олії. Наприклад, їсти супи, каші, овочі на пару. В суботу або неділю можна додавати в страви рослинне масло. І навіть випити склянку червоного вина.

У перший понеділок і останню п'ятницю обмеження найсуворіші. Віруючим не можна зовсім нічого їсти. Тільки пити.

Втім, все це витяги з монастирського статуту. Люди, які не служать в монастирях (миряни), можуть постити не так суворо. Їм теж не можна вживати алкоголь і тваринну їжу. Зате дозволяеться готувати різні страви з овочів, фруктів, грибів, горіхів і рослинного масла, незалежно від днів тижня і календаря харчування.

Не обов'язково дотримуватися сухоїдіння. Особливо, якщо це шкідливо для здоров'я. Вагітні жінки, маленькі діти молодше 12 років, солдати і хворі люди можуть зовсім не дотримуватися посту і не обмежувати своє харчування.

Неправильно думати, що їжею весь процес і обмежується. Потрібно ще молитися не менше двох разів на день. Щоб піст був продуктивним – звертайтеся до Бога вранці і ввечері. Священики закликають ходити на служби до храмів, сповідатися і причащатися, слухати молитви.

Під час Великого посту подружжю заборонено займатися коханням. За церковними канонами, секс – це теж спокуса, від якої корисно на деякий час утриматися. Під забороною також вінчання.

Пост – не привід для веселощів. Якщо на Масляну прийнято бучно гуляти, ходити в гості і співати пісні, то в період посту рекомендується стримувати свої емоції. Не можна розважатися, ходити в кіно, відвідувати концерти та вистави, влаштовувати весілля і вечірки. Звичайно, варто привітати близьку людину з Днем народження, річницею або іншим особистим святом, але без традиційного застілля. А замість перегляду телевізора краще послухати проповідь або поговорити з духовним наставником.

Не можна сваритися, лаятися і лихословити. Багато священиків кажуть, що краще їсти м'ясо під час посту, ніж скривдити ближнього. Рекомендується відкласти з'ясування стосунків і перенести обговорення спірних справ. Важливий момент: не можна морити себе голодом. Адже від недоїдання люди стають дратівливими і погано контролюють свій гнів.

З тієї ж причини не заохочується алкоголь. Церква не забороняє спиртні напої напряму, але при нагоді завжди нагадує, що сп'яніння часто призводить до сварок і навіть злочинів.

Людям, які дотримуються посту, не можна хвалитися цим. Адже це гординя і марнославство, які теж отруюють душу. Під час посту людина повинна прагнути до смирення і подавати іншим ненав'язливий приклад. Добре, якщо вона допомагає нужденним, не вимагаючи за це нагороди і визнання.

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