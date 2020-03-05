Гастролі в Криму й ОРДЛО обернулися неприємностями для колишнього соліста групи «Лісоповал» Сергія Куприка

Прикордонники не пустили в Україну 4 березня двох російських громадян, які прилетіли з гастролями, розвернувши їх назад в аеропортах «Бориспіль» і «Жуляни» та заборонивши в'їзд в країну на три роки, передає «КП в Україні».

Пізніше з'ясувалося, що один з артистів – екс-учасник «Лісоповалу». Він прилетів рейсом «Київ-Рига». Під час проходження прикордонного контролю на нього спрацювала база даних правоохоронних органів. Куприк розповів силовикам, що він виступав із сольним концертом у Донецьку, а потрапив туди в обхід українського кордону – через пункт пропуску «ДНР». Тим же шляхом він повернувся до Росії.

Артист в коментарі «Комсомолці» розповів, що з Києва планував поїхати у Вінницю до одного, який мав відзначати день народження. Він чесно відповів, що виступав у Донецьку та Луганську.

«Я туди поїхав через російський кордон, а це, виявляється, для вас вважається незаконним. Я не знав, що через концерти там мені можуть заборонити в'їзд в Україну. Але зате тепер я знаю, що у ваших прикордонників немає ніякої бази. Я міг би сказати, що не відвідував Донецьк і Луганськ, і тоді мене б пустили. Я вам більше скажу, я ще й Крим відвідував, але на кордоні сказав, що не був там, оскільки знаю, що для України це, як червона ганчірка для бика», – заявив він.

У 2003 році артист отримав звання заслуженого артиста України.

Концерти в Донецьку він давав 27 та 29 лютого, а в Луганську виступив 1 березня. 5 березня у нього в гастрольному графіку значився закритий виступ у Вінниці.

Другий росіянин прилетів до Києва з Братислави. Він флейтист, який прямував в Україну на прослуховування для участі у фестивалі класичної музики. Причиною того, що його розвернули назад, стало відвідування Криму.

Раніше ми писали, що в мережі розгорівся скандал через те, що співак Dr. Alban повідомив, що в'їхати в Україну після відвідин Криму йому допоміг Володимир Зеленський.

Українці по-різному сприйняли новину. Зокрема, деякі обурювалися, порівнюючи закордонного артиста з такими російськими зірками, як Іван Охлобистін, Лоліта й іншими. Відомо, що останнім також заборонений в'їзд в Україну, тому люди припускають, що їх чекає та ж доля, що і Доктора Албана

Нагадаємо, скандальний українець Полунін відзначився дурною заявою.

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