Українці застрягли на кордоні зі Словенією і не можуть потрапити додому

Два автобуса з українцями, які повертаються з Італії, не пропускають. Їх можуть відправити назад – в Італію. Про це повідомляє телеграм-канал Україна зараз.

Пасажири чекають хоч якогось рішення.

"Перевізники нічого не кажуть, консульства Італії та Австрії поки що не можуть нічим допомогти, Україна ніяк не реагує на звернення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня уряд Словенії через коронавіруса вирішило закрити кордон з Італією. Обмеження почали діяти з 8 ранку п'ятниці. В'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Раніше таке ж рішення прийняли в Австрії. Австрійці, які перебувають на даний момент в Італії, зможуть повернутися додому, якщо погодяться провести два тижні на карантині. Винятки будуть діяти тільки для вантажного транспорту, при цьому водіїв будуть перевіряти на кордоні.

Коронавірус змусив піти на додаткові режимні заходи на кордоні і влади Румунії. У Держприкордонслужбі України повідомили, що Румунія умовно розділила території країн Європи на зони ризику. Якщо в країну будуть в'їжджати люди із зони ризику, їх будуть відправляти на тижневий карантин. Якщо людина відмовиться, його відправлять у зворотному напрямку. Варто відзначити, що Україна поки не входить в зону ризику.

Зазначимо, сьогодні, 13 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) проведе екстрене засідання, на якому обговорять подальші заходи по боротьбі з розповсюдженням смертельно небезпечного вірусу в Україні. На засіданні планується розглянути питання закриття кордонів.

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