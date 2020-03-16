Українські чиновники розповіли громадянам, що буде з субсидією під час поширення коронавіруса

Як повідомляє Politeka, про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу.

«Рівень оплати за житлово-комунальні послуги та про наявність чи відсутність заборгованості не впливає на право отримання призначених субсидій протягом строку їх отримання, тобто до закінчення поточного опалювального періоду», - зазначив він.

Також чиновник розповів, що якщо заборгованість більше двох місяців, то це може стати причиною позбавлення допомоги у наступному опалювальному сезоні.

«Важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій відсутня прострочена більше двох місяців заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)», - підкреслив він.

До цього ми писали, що озвучені Мінфіном цифри про пільговиків-порушників можна вважати фейком, а реальна втрата субсидій загрожує одиницям.

Про це розповів директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький. Він прокоментував нещодавні перевірки українців, за підсумками яких Мінфін вирішив позбавити багатьох людей пільг.

«Те, що оголосив Мінфін - це великий фейк. За цими даними, ⅔ населення України належать до пільговикам. Цифра 24,5 млн пільговиків неймовірно завищена… пільговиків у нас точно стільки немає, ці дані не публікуються - вони напів-засекречені, але пільговиків не більше 3-х млн, а не 10,5 млн», - підкреслив експерт.

За його даними, в 2019 році пільги в Україні отримували лише 3,3 млн сімей, тобто в три рази менше, ніж стверджував Мінфін.

Нагадаємо, субсидії і пільги скасовуються: українців змусять повернути гроші, почалися масові перевірки.

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