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Зеленський визначився з новим генпрокурором, справа за «слугами»: розкрито ім'я

Верховна Рада призначить нового генпрокурора, а також міністра економіки.

На зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським 16 березня була остаточно затверджена кандидатура генерального прокурора країни. Ним стане Ірина Венедиктова, яка зараз займає посаду в. о. голови ДБР.

В даний момент саме її пропонує призначити на посаду Зеленський, а «слуги народу» погодилися підтримати цю кандидатуру. Рада вже отримала відповідний проект постанови і передала його на розгляд керівництва парламенту.

Коронавірус дістався до Києва, число заражених зростає: термінове повідомлення МОЗ

Два випадки коронавіруса офіційно зареєстровані в Києві. Вони підтверджені амбулаторно.

Про це ввечері в понеділок, 16 березня, офіційно заявив Моз України.

Заражених людей вже ізолювали. Їм належить симптоматичне лікування. Відомо, що один з тих, що заразилися протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Другим хворим виявився студент, який контактував із загиблою жінкою з Радомишля.

Всього в Україні налічується 7 офіційно підтверджених випадків зараження. З них один був летальним.

Колапс на кордоні з Польщею, українці в пастці з-за коронавіруса: що відбувається

Из-за коронавіруса Україна, як і багато країн, закриває кордони - тисячі людей застрягли на пунктах пропуску і не можуть потрапити додому ось які вже добу.

У зв'язку з ситуацією, що Україна просить Польщу дозволити українцям перетинати кордон пішки

Так на брифінгу в понеділок, 16 березня міністр підтвердив інформацію про те, що на кордоні з Україною працюють три автомобільні пункти пропуску, він також зазначив, що рішення про закриття пункту пропуску Шегині-Медика влади, цитуємо, взяли «з сумом»:

«тому що, враховуючи економічні можливості багатьох людей, багатьом було б набагато легше пішки перетнути кордон. Ми ведемо діалог з нашими польськими партнерами, щоб цей перехід все-таки відкрити. Але відповіді поки немає», - розповідає Кулеба.

Українці направляються на інші переходи, де вітчизняні прикордонники разом з польськими колегами створили схему переправлення громадян.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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