Благовіщення — одне з трьох найбільших християнських свят. У цей день люди відзначають подію двотисячолітньої давності, коли один з небесних архангелів Гавриїл повідомив Діві Марії про те, що вона стане матір'ю Сина Божого. Українці в це свято відвідують церкву, славлять Небеса молитвами і вітають один одного.
Весна 2020 року почалася не дуже вдало, тому люди найбільше чекають Благовіщення, коли завіса між небом і землею прочиниться і сам Господь благословить все на планеті. Як і Різдво Христове, католики і православні зустрічають Благовіщення в різні дні. Першою відкриє це свято католицька церква — 25 березня. У православних храмах зачитають тропар 7 квітня.
Привітати друзів і близьких з Благовіщенням можна і 25, і 7 числа, хто який напрямок християнства для себе обрав. Зробити це можна не тільки особисто, але й через СМС, Telegram, Viber, будь-яку соціальну мережу. Для поздоровлень можна використовувати листівки, вірші, прозу, стильні фото, красиві гіфки або прикольні відео. Якщо ідей немає, підійде навіть молитва.
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Джерело: tver-portal.ru
Гарна проза на Благовіщення для рідних
Святу Благовіщення вже більше двох тисяч років. За цей час змінилися тисячі ікон, сотні царів і батюшок, відбулося безліч воєн, а разом з цим трансформувалися і традиції. Наприклад, українці, білоруси і поляки в день «благої вісті» зустрічали лелек, пекли обрядове печиво, палили ритуальні вогні. Традиція вітати один одного з'явилася не так давно, але в корені прижилася на наших територіях. Вітаючи одне одного, люди бажають добра і здоров'я.
Насамперед привітати з Благовіщенням потрібно батьків, бабусь і дідусів.
Поздоровлення в прозі для мами.
«Сьогодні велике свято, день, коли на землі сталося диво — непорочна Діва Марія почала виношувати нашого Спасителя — Ісуса Христа. Вітаю з Благовіщенням мамуль! Бажаю тобі, щоб янголи небесні завжди були поруч з тобою і всіма, кого ти любиш, допомагали й оберігали, показували шлях у темряві. Ти наша красуня, гарна і ніжна, турботлива і ласкава. Ти наче сонце весняне, така ж яскрава і довгоочікувана. Нехай архангел Гавриїл пошле свій погляд на нас, благословить грішних. Терпіння тобі і посмішок, побільше радісних (добрих) новин, виконання бажань, міцного здоров'я і сталевих нервових клітин».
Джерело: radiosvoboda.org
Далі вітаємо зі святом батька. Крім прози для нього краще завантажити його улюблену пісню, відеокліп.
«Татусю, хочу тебе сьогодні привітати з Благовіщенням! Ти наша гордість і наш приклад, найсильніший, найсміливіший і найрозумніший чоловік на всій землі! Ми шалено любимо тебе і цінуємо! Нехай же в цей великий день Господь виконає твої мрії, допоможе досягти цілей. Стабільності й успіхів тобі у всіх починаннях, щоб риба завжди клювала і шашлик не підгорав, щоб пиво не закінчувалося і гроші текли рікою».
Вітаючи бабусь і дідусів варто врахувати, що у них зовсім інші цінності і погляди на життя, вони більше всіх шанують прикмети, дотримуються християнських порад: що можна робити на Благовіщення, а що не можна.
«Рідна бабусю (рідний дідусю), зі святом Благовіщення тебе! Ти наша опора і коріння, без тебе нас би не було на цій землі. Спасибі тобі за все, що ти для нас зробив(ла), за ту доброту і турботу, за недоспані ночі і мільйони загиблих нервових клітин. Нехай Бог допоможе твоїм мріям збутися, дасть міцне здоров'я, бадьорість і позитивний настрій. Також бажаю, щоб ти пишався(лась) нами».
Братів і сестер також варто привітати. Для цього ідеально підійде проза і креативні смішні картинки. Привітання повинні завжди йти від душі.
«З Благовіщенням тебе, брат (сестра)! Мені дуже пощастило, що я не один, і в мене є ти. Завжди підтримаєш, підстрахуєш, допоможеш, виручиш, зрозумієш. Ти не кинеш у скрутну хвилину. Нехай же і небеса завжди йдуть тобі назустріч, допомагають у всіх починаннях, показують вірний шлях. Бажаю, щоб твої можливості у багато разів перевищували за рівнем твої бажання. Бадьоро крокуй по життю, знаючи, що я завжди поряд!»
Джерело: apostrophe.ua
Вітальна проза на Благовіщення для друзів і знайомих
Якщо на календарі 25 березня, або ж 7 квітня значить почалася вітальна пора. Всіх друзів і навіть знайомих потрібно буде привітати з Благовіщенням. Враховуючи ситуацію, що склалася з карантином, варто акцентувати побажання на здоров'ї, янгольській допомозі і захисті, якнайшвидшому одужанні хворих.
Поздоровлення в прозі для друга.
«Друже, вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Ми живемо у важкий час, але бадьоро крокуємо з упевненістю в завтрашньому дні. Ти мудрий мужик і надійний товариш, який завжди допоможе і підтримає. Нехай і тобі допомагає Всевишній. Бажаю, щоб хвороби обходили тебе стороною і здоров'я було міцніше заліза! Плани твої щоб збувалися, а смутки і печалі розвіялися на тлі успіхів і щастя».
Джерело: vatra.net.ua
В Україні існує така традиція: ходити на свята в гості один до одного. Але враховуючи реалії, в цьому році краще уникнути такої спокуси. В церкву теж потрапити не вдасться, через що варто зустрічати Благовіщення в тісному колі сім'ї, молиться перед іконою, а вітати всіх друзів і знайомих через СМС, месенджери, соціальні мережі.
Красиве привітання з Благовіщенням для подруг.
«Благовіщення прийшло, а це означає, що небеса перед нами відкриті. Тому я щиро прошу Господа, щоб дав тобі сил і терпіння, міцного здоров'я та достатку. Нехай ці вітальні слова почує наш Батько. Ти чудова подруга, справедлива, чесна, розумна, красива, бажаю тобі, щоб ти завжди була бажаною, залишалася такою ж молодою і привабливою, щоб твій творчий потенціал завжди ріс, не даючи нудьгувати і сумувати».
Багато людей просто не знають, якого числа день «благої вісті». Саме тому, завжди варто нагадувати, з яким святом відправляється привітання.
Красиве універсальне привітання з Благовіщенням.
«Тепле сонце пригріло, і весна вже на порозі, з Благовіщенням тебе! Нехай у твоїй душі також розпускаються красиві квіточки, пурхають метелики і цвіте щастя. Нехай життя твоє повниться яскравими моментами, успіхами і посмішками. Бажаю, щоб промінчик сонця втілив твою найзаповітнішу мрію, і продовжив робити це знову і знову».
Джерело: twit.su
Буває так, що прози для привітання недостатньо. Кращий помічник в цій ситуації — оригінальна листівка. Це особливо актуально, якщо є бажання підкреслити важливість адресата, показати йому, що він дорогий. Листівку не обов'язково качати з Інтернету, її можна зробити і самостійно. Для цього підбираємо потрібну картинку або робимо фотографію. Далі шукаємо хороший текст, і за допомогою онлайн сервісів або спеціальних програм накладаємо його на зображення.
«Зважаючи на твою шкідливість і складний характер, я тебе все одно люблю і ціную! Ти дуже гарна, добра і чуйна людина. Вітаю тебе з Благовіщенням! Бажаю, щоб ти завжди досягав(ла) поставлені цілі, з легкістю долаючи всі перешкоди. Нехай у цей день благословлять тебе Небеса, дадуть сил і здоров'я, терпіння і, хоча б крапельку істинного щастя».
В цей день не можна влаштовувати гучні гуляння, співати і танцювати, тому відзначаємо Благовіщення скромно. Варто уникати прохань, бо нікому нічого не можна давати, навіть хорошим друзям. Якщо є бажання почати нову справу або засіяти поле, позбавляємося від нього як можна швидше, краще уникнути цих справ, і приділити час відпочинку, самоосвіті.
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