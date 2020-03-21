Кількість заражених коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася, хвороба "захопила" ще одну область

Як повідомляє Politeka, інформацію про зараження підтвердив столичний градоначальник Віталій Кличко.

Так, хвороба була зафіксована у двох жінок 29-и і 39-и років. Також хворобу підхопили п'ять чоловіків, у віці від 31 до 50 років. У зв'язку з цим, загальна кількість заражених збільшилася до десяти чоловік.

Більш того, в столиці також ввели нові обмеження: людям заборонили прогулянки на дитячих і спортивних майданчиках, а також парках, скверах та прибудинкової території.

Крім того, перший випадок зараження також був зафіксований в Луцьку, у селі Липини. Хворобу підтвердили аналізи.

Варто відзначити, що коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. На даний момент зафіксовано 41 випадок, з них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

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Також, 20 березня, Володимир Зеленський оголосив про те, що в Україні з'явився перший офіційно одужав від коронавіруса пацієнт. Ним виявився чоловік з Чернівців, чий повторний тест на СOVID-19 показав негативний результат.

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