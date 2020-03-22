Відомий астролог Влад Росс заявив, що незабаром людство може пережити глобальну катастрофу

Астрлог зазначив, що в 2020 році на Землю може впасти астероїд. Про це Росс розповів в інтерв'ю «Апострофу». За його словами, він ще перед Новим роком прогнозував, що 2020 рік сильно змінить світ і людство.

«Є інформація, що в цьому році відбудеться падіння астероїда, і воно змінить нас навіть більше, ніж коронавірус», - пояснив Росс.

За його словами, справжнім провісником катастрофи стала юна еко-активістка Грета Тунберг. Її появу в інформаційному полі перед епідемією Влад Росс вважає невипадковою.

«З'явилася Грета Тунберг, яка, як відьма, була передвісником глобальної катастрофи. Вона казала, щоб люди перестали гнатися за грошима, більше дбали про екосистему», - нагадав астролог.

Астролог зазначив, що масовий карантин по світу вже призвів до несподіваних наслідків. Наприклад, у Венеції очистилися канали. Через відсутність туристів вода стала прозорою, там з'явилася риба, прилетіли лебеді. У Китаї завдяки карантину стало чистіше повітря.

«Пандемія – ніби застереження нам згори. Так, дійсно, світ змінюється. І входження королівських – найбільш великих планет – Сатурна і Юпітера у Водолій, дійсно, змінює наш світ», - заявив астролог.

До речі, за його словами, Україну в найближчі 7 років теж чекають зміни. Росс впевнений, що нашу країну чекає перезавантаження з нуля. Влада в Україні буде змінюватися, старі політики будуть вигнані з влади, а в країні будуть проводитися реформи.

Коронавірус, на думку Росса, Україна повинна подолати на початку травня. Правда, для цього нам потрібно не допустити його поширення до 12 квітня. Потім почнеться потепління і вірус вже не буде таким агресивним.

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