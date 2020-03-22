Перша леді Олена Зеленська звернулася до українок, як мама, пояснивши різницю між карантином і канікулами

Так, спільно з МОЗ та іншими відомими мамами дружина президента записала відеозвернення, в якому нагадала про прості правила гігієни, важливість режиму дня, здорового харчування і тому подібне.

"Наші діти на карантині... Зараз не час бути байдужими і ризикувати цінним. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки - 30 секунд, ретельно з милом", - підкреслила Зеленська.

Телеведуча Олена Фроляк додала: "Покажіть, як правильно чхати - прикриватися ліктем, а не долонею. Це прості правила безпеки сім'ї"



Ще одна ведуча Марія Єфросиніна нагадала: "Зізнаюся, діти вдома, це справді нелегко, але треба дотримуватися режиму. Зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри і здоровий сон"

А зірка телеекранів Катерина Осадча зазначила: "Карантин - це не канікули, діти повинні вчитися далі. Просто зробіть вдома найкращу школу в світі, де можна, наприклад, гладити кота, коли робиш уроки, а на перерві дивитися мультфільм".

"Якщо ти побачила тривогу в маленьких очах, обійми і поясни, що боятися нічого, але здоров'я і безпека наших дітей - найголовніше", - підсумувала Зеленська.

⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! ⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей. #ПростіРечіРятуютьЖиття Олена Зеленська Маша Ефросинина. Моя Жизнь Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 22. März 2020

Як відомо, пенсіонери по всьому світу переносять COVID-19 важче інших, тому медики закликають свідомих громадян не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні своїх батьків, бабусь і дідусів, залишаючись вдома.

Ми писали, що днями президент Володимир Зеленський зачепив цю тему у відеозверненні, розповівши, як умовив свою матір не виходити з дому.

"Сьогодні я зателефонував своїй мамі, всі ці дні я прошу її залишатися вдома, і всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: "Краще мене ніхто не вибере необхідні продукти". Але, зрештою, мені вдалося її переконати. І мама погодилася не виходити з дому без зайвої потреби", – зазначив Зеленський.

За станом на 10 годину 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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