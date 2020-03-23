Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні за добу різко зросла
Вірус підтверджено у 73 осіб, повідомили в МОЗ.
На даний момент ситуація в Україні наступна:
Найбільше зафіксованих випадків зараження зараз у столиці - 29.
Ввечері 22 березня в МОЗ повідомили, що за добу кількість інфікованих збільшилася на 20 чоловік.
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За даними Центру громадського здоров'я, 14 випадків, виявлених у Києві — це пасажири одного літака, який прилетів з Женеви.
Чернівецька область - 25 випадків зараження (1 летальний). Перший випадок по Україні був зареєстрований 3 березня у 64-річного жителя Чернівців, проте він уже виписався з лікарні, оскільки повторне тестування показало негативний результат.
Київська область - 5 випадків. Перший пацієнт, у якого знайшли COVID-19 в області – це депутат Верховної ради Сергій Шахов. Інфекція також була виявлена у його дружини.
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний). Другий в Україні випадок захворювання коронавірусом був зареєстрований в місті Радомишль. Через добу після госпіталізації 71-річна жінка померла.
Наступний випадок коронавіруса підтвердився 19 березня. Захворів житель Житомира у віці 56 років, який нещодавно побував в Австрії.
Черкаська область - 1 людина. Перший хворий був виявлений 22 березня.
Дніпропетровська область - 2 випадки. Два випадки зараження COVID-19 медики зафіксували 19 березня. Відомо, що захворіли подружжя, які повернулися з Франції. За допомогою до лікарів інфіковані звернулися самостійно.
Івано-Франківська область - 5 випадків (1 летальний). Першою хворою і померлої від коронавіруса в регіоні стала 56-річна жінка. За даними МОЗ, вона звернулася до медиків вже на крайній стадії, а до цього займалася самолікуванням.
Про другому випадку стало відомо 20 березня. Хворою виявилася 29-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Франції.
Тернопільська область - 1 випадок. В області перший інфікований був виявлений 20 березня. До місцевої облдержадміністрації уточнили, що мова йде про 57-річного священика із села Заліщики. В Європу і навіть за межі області останнім часом він не виїжджав.
При цьому відомо, що у Молдові коронавірус був виявлений у чотирьох громадян, які повернулися з Почаївської лаври на Тернопільщині.
Донецька область - 1 випадок. Перший в області випадок COVID-19 був виявлений в Маріуполі. Ним виявився чоловік, який повернувся з Єгипту.
Львівська область - 2 випадки. Перший випадок зареєстровано 20 березня у Львові у літнього чоловіка, який повернувся з Німеччини і знаходився в самоізоляції. Про другому випадку повідомили ввечері 22 березня.
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