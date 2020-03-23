Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що в країні знайшли медичний препарат, який потенційно допоможе вилікувати новий коронавірус COVID-19

Таким, за його словами є протималярійний лікарський препарат Plaquenil.

"Згідно наявної наукової інформації, препарат Plaquenil є потенційно дієвим при лікуванні захворювання COVID-19, тому необхідно запобігти його недоступність", – заявив міністр 22 березня журналістам.

Plaquenil заборонили виписувати всім медикам, за винятком фахівців у сфері алергології, клінічної імунології, дерматовенерології та ревматології, а також инфектологам.

Крім того, аптекам заборонили видавати ліки, якщо в рецепті не вказано діагноз пацієнта і спеціалізація лікаря. Препарат не може бути виписаний більше ніж на два місяці.

Нагадаємо, 16 березня, американські дослідники в Сіетлі вперше ввели людям розроблену в короткі терміни вакцину.

«Ми - команда коронавіруса, - сказала керівник експерименту дослідження Kaiser Permanente доктор Ліза Джексон. - Кожен хоче зробити все можливе у цій надзвичайній ситуації».

Одна з учасниць експерименту, 43-річна мешканка Сіетла Дженніфер Галер, зазначила, що після уколу "почуває себе чудово".

Вчені планують ввести вакцину 45 добровольцям - по дві дози з інтервалом в місяць.

Тим не менш, навіть якщо дослідження буде успішним, вакцина буде ще недоступна для широкого використання протягом 12-18 місяців.

Дослідження активно проводяться і в Китаї. В даний час, в Піднебесній розроблені вісім вакцин - деякі з них вже показали свою ефективність на тварин.

Як повідомлялося, українець, який одужав від коронавіруса розповів, як проходило його лікування. "Лікування йде симптоматично. Лікують від симптомів, які проявляються на даний момент", - каже чоловік.

Він провів у лікарні 20 днів, з яких 2 тижні в стані хвороби, а потім просто чекав виписку. В цілому для його родини лікування від коронавіруса було на 70% платним.

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