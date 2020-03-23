Пандемія коронавіруса, яка накрила світ, не залишає нікому шансу вийти з неї неушкодженим, а для України вона взагалі може стати початком грандіозних змін

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко, передає Politeka.

За його словами, після 29 років бездіяльності влади Україна входить а пандемію слабкою, наляканою і невпевненою. Щоб вижити, необхідно відкинути ті пріоритети, якими люди керувалися раніше.

Політолог запевняє: найближчі місяці, а може, й роки, страждання торкнуться всіх.

«Хтось помре. Багато перехворіють вірусом. Держава буде балансувати на межі колапсу, а може і ввійде в нього. Так буде в десятках країн світу... Є обставини вище людини. І єдине, що може людина, - прийняти цей виклик і діяти за обставинами, щоб поліпшити свої шанси», – пише він.

Тому якщо Україна і далі буде ховати голову в пісок, шанси вистояти у цій ситуації у неї невисокі. В іншому випадку все може складеться тільки найкращим чином.

«Це шанс для України скинути баласт, що не давав злетіти. Настав час, коли можливо все. І потрібно позбавлятися від норм, людей і всього, що не дозволяє виплисти в цьому цунамі. Це банальні слова, але адже ми були навіть нездатні визнати банальні руїни і руїну, що навколо нас. Замки на піску в головах. І проблеми в головах. Очищення десятків мільйонів голів - відкриває шлях до справжніх змін. Тоді й катастрофи не відбудеться», – резюмує автор.

Тим часом у Харкові священики знайшли свій спосіб побороти коронавірус і влаштували хресний хід, під час якого підносили молитви до Бога про захист населення від «смертельної зарази».

Нагадаємо, Єрмака рознесли в мережі за покупку "Мерседеса" в розпал карантину.

Як повідомляла Politeka, коронавірус прорвався в "Слугу народу", скандальні одкровення нардепа.

Також Politeka писала, що у Китаї розповіли, коли коронавірус "відпустить" Україну.