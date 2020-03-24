Коронавірус може піти на спад з початком літа, а точніше з підвищенням температури повітря

Мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії нещодавно заявив, що з приходом літнього тепла пандемія COVID-19, як мінімум, зменшить темпи поширення.

Вчений вважає, що дуже важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш, щоб спрогнозувати ситуацію влітку в європейських країнах.

Відзначимо також, будучи крайнезаразным, коронавірус не стійкий до дезинфікуючих засобів, а при нагріванні понад 56 градусів за Цельсієм гине протягом 15 хвилин.

Таким чином, ймовірність, що пандемія COVID-19 може піти на спад в умовах спекотного літа в Європі, яким воно було в минулому році, може піти на спад.

Відзначимо також, китайські учені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною.

При цьому вчені підкреслили, що відвідування лазні або сауни не допоможе позбутися від коронавіруса. Адже незважаючи на високу температуру в парильні, температура тіла залишається незмінною – 36,5-37°C

Тим, хто заразився COVID-19, лікарі не радять збивати температуру, якщо вона тримається в межах 38 - 38,5 °С – так організм бореться з вірусом.

Раніше повідомлялося, що статистика щодо захворюваності коронавірусом в Китаї виявилася неповною.

Справа в тому, що в КНР було виявлено понад 43 тисяч безсимптомних носіїв коронавіруса SARS-CoV-2, який є збудником коронавирусной хвороби COVID-19. Ці випадки не були внесені в офіційну статистику захворюваності

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