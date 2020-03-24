Під час карантину через коронавірус влада України оголосили кредитні канікули. Українці отримають значущі поступки при оплаті кредитів, оформлення депозитів та простроченні комунальних платежів.

Як платити кредити при карантині

З 12 березня Кабінет міністрів оголосив по всій країні карантин до 3 квітня. Поки не стихне епідемія коронавіруса, закрили багато установ. У цей період люди вирушили в самоізоляцію з-за хвороби, перейшли на віддалений режим, а багато хто просто втратили роботу і не знають, що робити з кредитами.

В таких умовах українцям дуже важко заробляти гроші. Тому президент Володимир Зеленський прийняв пом'якшувальні заходи. Він підписав підготовлений Кабміном закон, згідно якому банкам заборонено нараховувати пені та інші санкції за споживчими кредитами за період з 1 березня по 30 квітня. Таким чином, під час карантину позичальники можуть не вносити обов'язкові платежі та не виплачувати відсотки, поки ситуація в Україні не стабілізується.

Крім того, уряд разом з президентом заборонив підвищувати процентні ставки за кредитами. Завдяки закону, банки не зможуть “відігратися” на клієнтах і компенсувати збитки за їх рахунок. Володимир Зеленський розпорядився, щоб НБУ найближчим часом розробило програму реструктуризації банківських кредитів на споживчі потреби. Більш того, Нацбанк вже дозволив видавати позики на пільгових умовах українцям, які з-за карантину не зможуть отримати всю зарплату.

Оплата комунальних послуг вже давно стала проблемою для всієї України. Під час карантину, коли доходи багатьох українців різко впали, дуже складно платити за газ, опалення і електроенергію. На щастя, новий закон заборонив постачальникам вводити санкції за прострочення платежу, поки діють обмеження – пеня та інша неустойка українцям нараховуватися не будуть.

Нововведення торкнулися також іпотечних кредитів. Як заявили в НБУ, під час карантину українці можуть без проблем затримувати платежі. При цьому банки не повинні стягувати з клієнтів заставу.

Поки про кредити можна забути, але кредитні канікули закінчаться разом з карантином. Дуже важливо вчасно згадати про заборгованості і повернутися до нормального режиму оплати банківських послуг.

Як бути з депозитами

В банках не тільки беруть кредити, але і вкладають гроші під відсотки. Національний банк України заборонив банківським організаціям будь-яким чином обмежувати обслуговування депозитів. Якщо термін закінчився – клієнт має право безперешкодно забрати свої вкладення разом з накопиченими відсотками, продовжити і так далі.

Глава Нацбанку під час брифінгу заявив, що в банківській системі України поки немає проблем з відтоком вкладів. Разом з тим можна помітити дефіцит валюти. Так українці не можуть перевести в готівку свої депозити в доларах з-за того, що не вистачає банкнот.

Справа в тому, що до карантину іноземну валюту постачали з-за кордону: люди, які приїжджали в Україну з інших країн, обмінювали долари на гривні, а через коронавірус Кабмін закрив кордони і заборонив всі міжнародні перельоти, обірвавши постачання готівки. Скоро ситуація може покращитися, адже НБУ домовляється про доставку доларів США.

Як працюють банки на карантині

З 17 березня українські банки кардинально перебудовують свій режим роботи, хоча й опинилися в списку установ, які продовжують працювати. НБУ зобов'язав забезпечити всі банкомати готівкою, щоб люди могли в будь-який момент зняти потрібну суму. Крім того, чиновники порекомендували банкірам перейти на віддалений режим роботи, щоб скоротити особисті контакти з клієнтами і знизити загрозу зараження.

Практично всі банки прислухалися, обмежили роботу відділень, ввели санітарний годину, проводять дезінфекцію приміщень, обладнання і навіть автомобілів. Багато пускають всередину по декілька осіб (зазвичай від 3 до 5), а решту просять чекати черги на вулиці.

Компанії закривають відділення у зв'язку з карантином. З 17 березня “Альфа Банк” зупинив роботу 45 відділень по всій Україні. При цьому залишилися відділення тимчасово не будуть працювати по суботах. “Креді Агріколь Банк” на час карантину закрив 17 відділень (15% від усіх), але залишив відкритими мінімум один заклад в кожному місті. Багато також змінили графік роботи кас.

Вирушаючи у свій банк, будь-який українець ризикує потрапити на санітарний годину або взагалі знайти відділення закритим. Тому перед виходом з дому рекомендуємо вивчити карантинний режим роботи закладу, а також список надаваних послуг. Так деякі банки не видають валюту в касах – тільки в безготівковому режимі.

Нагадаємо, виплати з-за карантину в Україні: кому дістануться пенсії, зарплати і субсидії.

Як повідомляла Politeka, у МОЗ розповіли, коли закінчиться епідемія коронавіруса: "це станеться...".

Також Politeka повідомляла, як зробити антисептик своїми руками під час епідемії коронавіруса, прості рецепти і важливі правила.