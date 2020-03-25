Слуги народу вразили українців новим рішенням, хворих додасться: "вже 26 березня..."

Верховна Рада може провести позачергове засідання вже 26 березня. Про це повідомило джерело в «Слузі народу».

Нардепи можуть зустрітися в парламенті вже в цей четвер, проте все ще може змінитися.

«Остаточного рішення немає. В депутатських чатах переписуються, що швидше за все засідання відбудеться 26 березня», - повідомив він.

Інші джерела в партії відзначають, що, судячи з листування, засідання може зірватися через неявку багатьох депутатів. Про це самі народні обранці пишуть у своїх чатах.

У свою чергу, українці відзначають, що якщо депутати все ж зберуться в Раді, вони ризикують заразитися коронавірусом.

Новий вірус у Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…»

У Китаї зафіксована раптова смерть від нового вірусу.

Пасажир автобуса, який їхав з китайської провінції Юньнань в провінцію Шаньдун, помер через хантавируса "корейського походження".

Діагноз у загиблого вже підтверджений. Всіх 32 пасажирів автобуса перевіряють на наявність вірусу.

Хантавірусний легеневий синдром вважається дуже важким, іноді смертельним респіраторним захворюванням у людей, викликаних інфекцією хантавирусами. Але поки це захворювання фіксується вкрай рідко із-за специфіки поширення вірусу. Справа в тому, що переносниками вірусу є гризуни, тільки вступавши в контакт з гризунами, зараженими хантавирусами, схильний до ризику виникнення HPS.

Головними симптомами хантавірусна синдрому HPS називають втому, біль у м'язах і лихоманку. Також можуть бути головні болі, запаморочення, озноб і проблеми з животом.

На сьогодні не існує жодного спеціального лікування, ні ліків або вакцини проти хантавірусної інфекції.

Коронавірус мутував, хвороба вражає з подвійною силою: що потрібно обов'язково знати

Коронавірус Covid-19 не просто мутував, а встиг заразити людину в незвичній для хвороби країні.

Так, чоловік в Ісландії підхопив відразу два штами коронавіруса.

«Другий штам — це мутація первісної версії коронавіруса, що з'явився в китайському Ухані. Мова може йти про першому відомому випадку подвійного зараження», - вважає глава біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон.

Новий штам хвороби є більш агресивним. На інших континентах новий вид коронавіруса поки не зустрічався.

До цього ми писали, що коронавірус COVID-19 не тільки мутував, але й знайшов здатність маскуватися під іншу хворобу. Нові симптоми відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."