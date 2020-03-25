Епідемія коронавіруса може занапастити економіку країни, тому карантин потрібно скасовувати

Таку думку в інтерв'ю журналістам озвучив президент США Дональд Трамп, передає Fox News.

За його словами, карантин через епідемію коронавіруса COVID-19 в Штатах необхідно відмінити до Великодня.

"Я б хотів, щоб країна була відкрита, і все б знову почало працювати до Великодня", - стверджує лідер Білого дому.

Дональд Трамп додав, що не хоче "вимикати країну" і бачити тривалий економічний спад від пандемії. Американський президент в інтерв'ю також висловив побоювання, що Штати можуть побачити "самогубства тисячами", якщо коронавірус зруйнує економіку.

Він також закликав американців "повернутися до роботи" після карантину через епідемію коронавіруса COVID-19.

"Ми втрачаємо тисячі і тисячі людей в рік від грипу. Ми не відключаємо країну... Ми втрачаємо набагато більше в автомобільних аваріях. Ми не телефонуємо в автомобільні компанії і не говоримо, "припини робити машини". Ми повинні повернутися до роботи", - резюмував лідер Білого дому.

Як відомо, в США більшість християн святкують Великдень 12 квітня.

Раніше ми розповідали про те, що коронавірус перехитрив вчених. З'ясувалося, що COVID-19 здатний протягом тривалого часу виживати поза людського тіла.

Фахівці спостерігали за смертельним вірусом COVID-19 на круїзному лайнері "Diamond Princess" і з'ясували, що він здатний виживати на поверхнях до 17 днів.

При цьому американські вчені відзначили, що це не означає, що COVID-2019 здатний розмножуватися на поверхні.

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