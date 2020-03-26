Дізнайтеся більше про роботу «Укрпошти» під час епідемії

Кабінет міністрів ввів в Україні карантин через коронавирус і порекомендував сидіти вдома. У зв'язку з цим "Укрпошта" змінила режим роботи, запустила доставку ліків та інші корисні послуги, якими можуть скористатись усі українці.

Введення в Україні карантину з 12 березня по 3 квітня — одне з найважливіших заходів щодо припинення розповсюдження коронавіруса. Були закриті всі метро, припинили роботу авіа та залізничний транспорт, у примусову відпустку і на віддалену роботу вирушили мільйони українців. Не працюють торгові точки і ресторани, кінотеатри, більшість компаній впровадили ряд змін у свою діяльність, у тому числі і «Укрпошта».

Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження коронавірусом, п'ять летальних випадки, один чоловік вилікувався. Громадянам настійно рекомендують уникати скупчення людей, самоізолюватися, носити маски, змінюючи їх кожні 1-2 години (при дефіциті їх можна зробити своїми руками).

У зв'язку з швидким збільшенням кількості хворих на коронавірус, на останньому зібранні 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні на 30 днів, тобто до 24 квітня, також був введений режим надзвичайної ситуації по всій Україні (не плутати з надзвичайним станом). Умови карантину посилюються.

Джерело: uezd.com.ua

Доставка ліків "Укрпоштою"

23 березня Кабмін України дав дозвіл операторам поштового зв'язку (61 компанія) займатися доставкою ліків. Про це повідомило на своїй сторінці в Facebook Міністерство інфраструктури, посилаючись на Владислава Криклія. Він пише, що всі ці дії зосереджені на забезпеченні нужденних усіма необхідними медикаментами, одночасно знижуючи скупчення громадян в аптеках.

Так, «Укрпошта» тепер буде доставляти ліки людям. У Києві та інших обласних центрах, де аптек дуже багато, діє тариф «35 грн.», А в інших населених пунктах ця послуга — безкоштовна. При цьому, отримувати свої замовлення можна як у відділеннях «Укрпошти», так і за адресою, прямо до дверей.

Важливо: наркотичні, психотропні, сильнодіючі, а також отруйні ліки залишаються під забороною транспортування операторами поштового зв'язку. Є і проблеми з доставкою ліків, яким необхідний спеціальний температурний режим для зберігання.

Джерело: tradenix.com

Також «Укрпошта» буде безкоштовно розвозити по лікарнях ліки, засоби індивідуального захисту, в тому числі і халати, рукавички, маски, бахіли, окуляри. Цю інформацію поширив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у себе в «Фейсбуці». За його словами, пошта буде здійснювати поставки навіть у найвіддаленіші куточки України, перш за все найнезахищенішим від коронавірусу верствам населення (пенсіонерам, інвалідам).

Під час карантину з відділень «Укрпошти», або через кур'єра, кожен бажаючий може абсолютно безкоштовно відправити волонтерську допомогу лікарням. Такі посилки позначаються знаком «для лікарні».

Варто врахувати, що: в медичні установи обласних центрів кожна волонтерська посилка не повинна перевищувати 30 кг, а по райцентрах 5 кг, якщо вага упаковки перевищує зазначену норму, необхідно розбити її на дві або більше посилок.

Безкоштовне зберігання і безпечна доставка посилок

Раніше представники «Укрпошти» повідомляли, що їх діяльність буде здійснюватися за графіком. 17 березня було опубліковано заяву, що зберігання всіх посилок та поштових відправлень на час карантину буде абсолютно безкоштовним. Це стосується і «Укрпошти Експрес», «Укрпошти Стандарт», «Укрпошти SmartBox». Також плата не буде братися за зберігання посилок, що доставляються з-за кордону.

Ще одним заходом припинення поширення COrona VIrus Disease 2019, введеним «Укрпоштою», є вкладання поштових відправлень безпосередньо в абонентські скриньки людей. Це правило не поширюється на судові повістки. Як заявляють представники пошти, таке рішення допоможе звести до мінімуму контакт співробітників компанії з клієнтами, відповідно, знизити ризик заразитися. У тому випадку, якщо поштова скринька буде несправною, її власник буде проінформований про доставку посилки шляхом СМС повідомлення або за допомогою месенджера.

Джерело: realukraine.net

Додаткові кроки назустріч населенню

Крім ліків, люди, що знаходяться у важкій ситуації, зможуть замовити безкоштовну доставку продовольства, в тому числі круп, хліба, питної води. Про це літнім людям нагадав Володимир Зеленський. Разом з тим, він уточнив, що з Китаю був доставлений вантаж з тест-системами полімеразної ланцюгової реакції, ще партія експрес-тестів та апаратів штучної вентиляції легенів, масок і захисних костюмів.

Щоб кожна людина на планеті змогла отримати посилку, «Укрпошта» разом зі Всесвітнім поштовим союзом встановила чартерне авіаційне сполучення. Це дозволить забезпечити доставку практично 95% всіх відправлень.

Всі контакти, включаючи телефони відділень і номер гарячої лінії, «Укрпошти» можна знайти на офіційному сайті. Також тут доступна функція «відстежити посилку» (для цього вводимо номер відправлення). Знайти свої відділення можна на спеціальній сторінці «Укрпошти», тут вказані адреси та час роботи.

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