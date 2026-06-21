Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним для переселенців завдяки платформі «Допомагай», де регулярно публікують актуальні пропозиції тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників помешкань і людей, які шукають прихисток після евакуації. В оголошеннях вказують умови проживання, контакти господарів та інформацію про розташування оселі.

Переселенці можуть самостійно переглядати доступні варіанти й домовлятися про поселення напряму. Частина пропозицій підходить для родин із дітьми, інші розраховані на одну людину або кількох мешканців.

У селі Потоки Жмеринського району пропонують будинок із чотирма кімнатами та пічним опаленням. Центральне водопостачання й газ там відсутні, однак на території є криниця, господарські споруди, літня кухня та сад. Власники зазначають, що житло більше підійде людям, готовим допомагати з доглядом за подвір’ям.

Ще один варіант доступний у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там готові прийняти жінок із дітьми. Помешкання забезпечене базовими умовами для проживання, а переселенців у цій оселі розміщують ще з минулого року.

Для пошуку передбачили спеціальні фільтри, які допомагають швидше знаходити потрібний формат поселення. Додаткові консультації можна отримати через гарячу лінію платформи.

Волонтери перевіряють інформацію перед публікацією, щоб уникнути неточностей у пропозиціях. Саме тому Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, а нові оголошення з’являються регулярно.

Місцеві служби також повідомляють, що частина переселенців може отримати додаткову підтримку у вигляді продуктів, речей першої необхідності та допомоги з адаптацією на новому місці.

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