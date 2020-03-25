Олігархам запропонували віддати свою кров, щоб врятувати українців від пандемії коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net український політолог Юрій Романенко в своєму Телеграм-каналі повідомив, що голландські банки крові звертаються до колишніх пацієнтів, які дали позитивний результат аналізу на донорство плазми крові.

Романенко уточнив, лікарі сподіваються, що з антитілами в плазмі зцілених пацієнтів, хворі пацієнти коронавірусом можуть одужати. У зв'язку з цим політолог запропонував народним депутатам, олігархам і чиновникам довести свою любов до України, віддавши свою заражену кров.

"Оскільки наші народні депутати, олігархи, чиновники виявилися піонерами в зараженні коронавірусом, то у них є унікальний шанс довести любов до України та народу. Свої гріхи вони можуть спокутувати кров'ю. У прямому сенсі цього слова. Після того, як вони одужають, то держава зобов'язана зцідити з них всю вільну кров з антитілами, щоб врятувати інших громадян", - зазначив експерт на своїй сторінці в Телеграм.

Він також додав з гумором, що зараз заражені серед депутатів обчислюються десятками, тому в Україні не буде нестачі в "елітній крові з антитілами".

"Депутати і олігархи зможуть добре попіаритися на цьому. Вони люблять фотки соціально значущих проектів. Так що запускаємо флешмоб #депутатотдайкровь", - резюмував Романенко, не приховуючи свого сарказму.

Нагадаємо, пенсіонерів позбавили пільг через епідемію.

Як повідомляла Politeka, карантин посилили в Україні, влада пішла на крайні заходи: «не буде працювати навіть...».

Також Politeka писала, що українці потрапили в пастку через коронавірус: «Благають про допомогу», подробиці.