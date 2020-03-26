Число жертв коронавірусу в Україні може бути катастрофічним, оскільки медична система не готова до лікування великої кількості заражених
Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у своєму відеозверненні до Telegram-каналі МОЗ.
При цьому він додав, що зараз поширення коронавіруса в Україні ще можна локалізувати.
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- Профілактика, тобто не впустити вірус. Європа і Україна цього не змогли зробити.
- Локалізація катастрофи. Зараз Україна ще може жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції.
- Лікування. «На жаль, ми повинні констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічним", - заявив міністр охорони здоров'я.
Ємець наголосив, що терапевтичні методи "вже не врятують ситуацію".
"Вже неможливо рятувати життя тільки масками і дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - підкреслив міністр.
Відзначимо, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадку.
Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса 25 березня в Україні продовжили надзвичайну ситуацію і карантин по всій країні ще на місяць.
Нагадаємо, вірусолог розповіла українцям, як убезпечити себе від коронавіруса.
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