Число жертв коронавірусу в Україні може бути катастрофічним, оскільки медична система не готова до лікування великої кількості заражених

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у своєму відеозверненні до Telegram-каналі МОЗ.

При цьому він додав, що зараз поширення коронавіруса в Україні ще можна локалізувати.

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  1. Профілактика, тобто не впустити вірус. Європа і Україна цього не змогли зробити.
  2. Локалізація катастрофи. Зараз Україна ще може жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції.
  3. Лікування. «На жаль, ми повинні констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Якщо нам і далі будуть заважати, кількість жертв може бути катастрофічним", - заявив міністр охорони здоров'я.

Ємець наголосив, що терапевтичні методи "вже не врятують ситуацію".

"Вже неможливо рятувати життя тільки масками і дезінфекторами. Треба діяти рішуче, хірургічно", - підкреслив міністр.

Відзначимо, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадку.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса 25 березня в Україні продовжили надзвичайну ситуацію і карантин по всій країні ще на місяць.

Нагадаємо, вірусолог розповіла українцям, як убезпечити себе від коронавіруса.

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